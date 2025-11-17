Receta de tiramisú: cómo hacerla fácil y rápido, según chefs especialistas

El tiramisú es uno de los postres más emblemáticos de la cocina italiana y un favorito indiscutido en las mesas argentinas

El mundo de la gastronomía ofrece postres clásicos que nunca pasan de moda, y el tiramisú es uno de los favoritos en mesas de todo el país. Esta guía explora cómo hacer tiramisú de manera simple y con resultados profesionales, basada en las técnicas de especialistas que conocen a fondo este icónico postre italiano.

Origen de la receta y la propuesta de Biasatti

A pasos de Cabildo y Juramento, en Belgrano, se encuentra La Tratto de Biasatti, un espacio que recrea los sabores italianos con pastas artesanales, antipastos y postres tradicionales. La receta aquí desarrollada pertenece al chef Milton Bertoni, referente de Biasatti, cuyo objetivo es transmitir la esencia de la cocina italiana mediante preparaciones cuidadas y sabores auténticos.

Ingredientes para preparar tiramisú

La preparación requiere ingredientes frescos y de calidad, siguiendo la base propuesta por Biasatti:

Yemas: 4

Azúcar: 40 g

Crema: 100 g

Agua: 2 a 3 cucharadas

Queso mascarpone italiano: 400 g

Licor de café: 50 cc

Agua: 80 cc

Café instantáneo: 1 cucharada y media

Azúcar: 80 g

Chocolate semiamargo (cantidad necesaria)

Vainillas: 24 unidades

Cacao amargo para finalizar

Cómo hacer tiramisú paso a paso

La elaboración sigue un procedimiento sencillo pero preciso, ideal para obtener una textura cremosa y equilibrada.

Preparación de la crema

Colocar yemas, azúcar y agua en un bol a baño María. Batir hasta alcanzar aproximadamente 85°, logrando una espuma similar al sabayón. Retirar del calor y continuar batiendo hasta que el bol se enfríe en su base. En otro recipiente, ablandar el queso mascarpone con una espátula hasta eliminar grumos. Batir la crema a medio punto. Integrar el mascarpone con el sabayón de yemas y luego sumar la crema batida. Unificar hasta obtener una mezcla homogénea y llevar a frío.

Preparación del almíbar de café

En una olla, combinar agua, azúcar y café instantáneo. Llevar a fuego hasta el primer hervor y retirar. Dejar enfriar completamente. Incorporar el licor de café para lograr un sabor más intenso.

Armado del tiramisú

Remojar las vainillas en el almíbar frío. Colocar una primera capa de vainillas en una fuente o vasos individuales. Agregar chocolate semiamargo picado sobre la base. Cubrir con una capa generosa de crema. Repetir el proceso con otra tanda de vainillas y chocolate. Finalizar con el resto de la crema y llevar al frío hasta que tome firmeza. Para servir, espolvorear cacao amargo y sumar trozos de chocolate.

Su equilibrio entre café, crema y cacao lo convierte en un clásico que trasciende generaciones

Consejos de especialistas en gastronomía

La calidad del mascarpone es clave para obtener una crema suave y estable. Los chefs recomiendan utilizar variedades italianas, que aportan la textura y el sabor característicos del postre. También se destaca la importancia del tiempo de frío: varias horas permiten que los sabores se integren y se logre una consistencia óptima.

Un clásico de la cocina italiana renovado en Belgrano

Biasatti se consolidó como un rincón italiano en pleno Belgrano, donde la tradición se fusiona con técnicas actuales. Su versión del tiramisú respeta el espíritu original, pero incorpora detalles que elevan la experiencia, como el uso de chocolate semiamargo picado y un almíbar equilibrado que realza el sabor del café.