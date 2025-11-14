Platos por $9.000 y $16.000: dónde queda la parrilla de Buenos Aires que es furor para comer los domingos de noviembre 2025

La parrilla dominguera ofrece platos destacados por $9.000 y $16.000, con alternativas cárnicas y vegetarianas para distintos paladares

La escena gastronómica porteña vuelve a destacar con una propuesta que combina tradición, innovación y precios accesibles. En este contexto, un espacio de referencia se posiciona entre las opciones más buscadas para quienes quieren saber dónde comer en Buenos Aires y disfrutar de una experiencia marcada por la gastronomía barrial y los sabores clásicos reinventados.

Sifón: una propuesta que revaloriza la gastronomía y la cultura barrial

Sifón es un proyecto que rinde homenaje a la soda, a la tradición popular y a los rituales gastronómicos de las familias argentinas. Su identidad combina vermuts, cócteles y preparaciones que recuperan la esencia de los bares de barrio, pero con una vuelta de estilo contemporáneo que logró instalarse con fuerza en Chacarita.

El espacio vuelve a encender su parrilla el domingo 16 de noviembre, a partir del mediodía, como parte de una serie de encuentros que se consolidaron como un clásico de fin de semana. La propuesta se desarrolla en la sede central, ubicada en una de las zonas gastronómicas más dinámicas del barrio.

Platos destacados: opciones por $9.000 y $16.000 para todos los gustos

La jornada contará con un menú especial que suma alternativas cárnicas y vegetarianas. Entre los platos principales, el choripán aparece como una de las estrellas de la parrilla. Se sirve en brioche de calabaza y se acompaña con mayonesa de ajos asados, lechuga y chimichurri, a un valor de $9.000.

Para quienes buscan una opción más contundente, la propuesta incluye un pincho de ternera y panceta, acompañado por salsa criolla y cremoso de papas, disponible por $16.000. A estas alternativas se suma una opción vegetariana: taquitos de gírgolas asadas con tzatziki, cebolla encurtida y cilantro, que completan un menú diverso y pensado para distintos estilos de paladar.

Esta combinación de platos se integra a un ambiente distendido que recupera tradiciones porteñas y celebra el espíritu de la mesa compartida, con precios que se mantienen competitivos en el panorama gastronómico actual.

Carta habitual: vermuts, cócteles y platitos que se volvieron infaltables

Sifón reinterpreta la cultura barrial porteña con una propuesta que mezcla tradición, soda y cocina moderna en pleno Chacarita

Además del menú especial de parrilla, Sifón ofrece su carta habitual, donde la soda ocupa un lugar central. Vermuts, cócteles y tintos de verano forman parte de la propuesta, en la que el sabor clásico se fusiona con reinterpretaciones frescas y contemporáneas.

Entre los platitos más reconocidos destacan la fainazzeta, los arancini con mozzarella y salsa yasgua, y el sándwich de pollo con pepinillos, repollo, sésamo y salsa Sriracha, presentado en pan de calabaza. Estas opciones acompañan tanto a quienes buscan una comida completa como a quienes prefieren picar algo mientras disfrutan de la atmósfera del lugar.

Dónde queda Sifón y por qué es uno de los favoritos del mes

Quienes buscan dónde comer en Buenos Aires encuentran en Sifón una alternativa que combina buena cocina, ambiente relajado y un fuerte vínculo con la identidad porteña. La parrilla dominguera se transformó en un atractivo destacado para noviembre 2025, especialmente por la accesibilidad de los platos y la variedad de opciones.

Sifón está ubicado en Jorge Newbery 3881, en el corazón de Chacarita, un barrio que se consolidó como polo gastronómico sin perder su impronta barrial. Su propuesta invita a compartir encuentros, disfrutar sabores tradicionales y vivir la gastronomía desde una perspectiva que celebra lo cotidiano con un toque moderno.

El espacio también mantiene una presencia activa en redes sociales a través de su perfil @sifon.soderia, donde comparte novedades, actividades y próximas fechas de su ya clásica parrilla dominguera.