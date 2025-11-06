Receta de pasteles de membrillo o batata.

Los pasteles de membrillo y batata son clásicos que no pueden faltar en los mates de todo día patrio y, por eso, este lunes 10 de noviembre son un must. En la mencionada fecha se festeja el Día de la Tradición en Argentina y, a pesar de no ser feriado, muchos ciudadanos optan por comidas tradicionales en esa jornada.

Los pastelitos son un clásico en Argentina porque forman parte de la identidad cultural y gastronómica del país desde la época colonial. Tradicionalmente rellenos de dulce de membrillo o batata y fritos hasta quedar crocantes, se convirtieron en un símbolo patrio que suele disfrutarse en celebraciones del país.

Además de su sabor característico, su elaboración artesanal, con masa hojaldrada y el toque final de almíbar o azúcar, los mantiene vigentes como una comida asociada a reuniones familiares y costumbres transmitidas de generación en generación. Si bien hacerlos no es lo más sencillo del mundo, si se siguen los pasos correctamente el resultado será óptimo.

Receta de pasteles de membrillo o batata

Ingredientes

500 g de harina común 000.

100 g de manteca o grasa bovina.

1 huevo.

150 ml de agua tibia con 1 cdita de sal.

300 g de dulce de membrillo o batata.

Aceite o grasa para freír.

Azúcar para espolvorear.

Paso a paso

Formar una corona con la harina y colocar en el centro la manteca pomada y el huevo. Incorporar de a poco el agua con sal hasta formar una masa suave. Amasar unos minutos. Dejar descansar 20–30 minutos tapada. Estirar la masa fina con palo de amasar y cortar cuadrados del tamaño deseado. Colocar en el centro un cubito de dulce de membrillo o batata. Humedecer los bordes y cerrar en forma de triángulo o rectángulo, presionando bien con un tenedor para sellar. Calentar aceite o grasa y freír los pasteles hasta que estén dorados y crocantes. Escurrir sobre papel y espolvorear con azúcar mientras aún están tibios.

Pasteles de batata.

Receta de tortas fritas para un día patrio

Ingredientes

500 g de harina común (000).

2 cucharaditas de sal.

2 cucharaditas de polvo de hornear (opcional, da más esponjosidad).

50 g de grasa bovina derretida o 3 cucharadas de aceite.

250 ml de agua (puede ser con 1 chorrito de leche para más suavidad).

Grasa o aceite para freír.

Azúcar para espolvorear (opcional).

Paso a paso