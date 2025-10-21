Receta de manzanas asadas al horno con canela y fácil de hacer.

Después de cenar es casi imposible que no "pique el bichito" de comer algo dulce. Para quienes quieren llevar adelante una alimentación más saludable, una opción recomendada por los expertos en nutrición son las manzanas asadas al horno. Además de ser muy sabrosas y saludables, son sobre todo fáciles de preparar. No se necesita ni de un despliegue de ingredientes ni de gran expertiz. A continuación te compartimos la receta, que muy probablemente se convierta en una de tus preferidas para los días de la semana.

Receta de manzanas asadas al horno

Lo mejor de las manzanas asadas al horno es que también se pueden hacer en la airfryer, al microondas u al horno eléctrico. Lo importante es poder asar esta fruta y potenciar su sabor con un poco de canela. También se le puede agregar un chorrito de miel por encima e, incluso, unos frutos secos, como pasas de uvas, almendras o nueces. Sin más preámbulos, a continuación te dejamos la receta con los ingredientes y pasos a seguir.

Las manzanas asadas al horno son una de las recetas más fáciles de hacer.

Ingredientes

4 manzanas rojas o verdes.

4 cucharaditas de azúcar (podés usar rubia o blanca, también edulcorantes naturales como stevia).

1 cucharadita de canela en polvo.

1 chorrito de jugo de limón.

1 cucharada de miel (opcional).

1 trocito de manteca (opcional para poner encima de cada manzana).

Un poquito de agua o vino blanco dulce para la base de la fuente.

Preparación