Receta de manzanas asadas al horno con canela y fácil de hacer

Después de cenar es casi imposible que no "pique el bichito" de comer algo dulce. Para quienes quieren llevar adelante una alimentación más saludable, una opción recomendada por los expertos en nutrición son las manzanas asadas al horno. Además de ser muy sabrosas y saludables, son sobre todo fáciles de preparar. No se necesita ni de un despliegue de ingredientes ni de gran expertiz. A continuación te compartimos la receta, que muy probablemente se convierta en una de tus preferidas para los días de la semana.
Receta de manzanas asadas al horno
Lo mejor de las manzanas asadas al horno es que también se pueden hacer en la airfryer, al microondas u al horno eléctrico. Lo importante es poder asar esta fruta y potenciar su sabor con un poco de canela. También se le puede agregar un chorrito de miel por encima e, incluso, unos frutos secos, como pasas de uvas, almendras o nueces. Sin más preámbulos, a continuación te dejamos la receta con los ingredientes y pasos a seguir.
Ingredientes
- 4 manzanas rojas o verdes.
- 4 cucharaditas de azúcar (podés usar rubia o blanca, también edulcorantes naturales como stevia).
- 1 cucharadita de canela en polvo.
- 1 chorrito de jugo de limón.
- 1 cucharada de miel (opcional).
- 1 trocito de manteca (opcional para poner encima de cada manzana).
- Un poquito de agua o vino blanco dulce para la base de la fuente.
Preparación
- Preparar las manzanas: lavá las manzanas, quitales el corazón con un sacabocados o un cuchillo (sin llegar al fondo, para que no se escape el relleno). Si querés, podés pelarlas parcialmente.
- Relleno: en un bowl mezclá el azúcar con la canela. Agregá unas gotitas de jugo de limón y, si te gusta, un poco de miel para darle brillo y sabor.
- Armar: colocá las manzanas en una fuente para horno. Rellená el hueco central con la mezcla de azúcar y canela, y poné encima un pedacito de manteca. Agregá un chorrito de agua o vino blanco en la base de la fuente para que no se peguen y ayude a formar una salsita.
- Hornear: llevá al horno precalentado a 180 °C durante 30 a 40 minutos, o hasta que estén tiernas y doradas. Durante la cocción, podés ir bañándolas con el jugo que se forma en la fuente.
- Servir: se pueden comer tibias o frías. Quedan geniales acompañadas con crema chantilly, helado de vainilla o un poco de yogur natural.