Paulina Cocina compartió una receta de frutillas en almíbar. (Ph Canal de YouTube: Cómo se hace)

Las frutillas son la fruta de temporada por excelencia en la primavera y, como consecuencia, las recetas que incluyen a ese alimento están en auge. Paulina Cocina compartió en sus redes sociales una de las manera más fáciles y ricas de prepararlas, en un plato que se conserva mucho tiempo sin descomponerse.

La receta en cuestión es frutillas en almíbar, una opción que se prepara en poco tiempo, tiene un resultado rico que se puede combinar en diferentes postres y dura mucho tiempo como conserva, según la propia Paulina Cocina. El producto de esta preparación es bárbaro para comer con una bocha de helado o un poco de crema chantilly bien fría.

Receta de frutillas en almíbar de Paulina Cocina

Ingredientes

600g de azúcar

1 litro de agua

1kg de frutillas

Paso a paso

Lavar las frutillas, quitarles las hojas y cortarlas por la mitad o dejarlas enteras si son chicas. Colocar en una olla el agua, el azúcar y el jugo de limón si se usa. Llevar a fuego medio y revolver hasta que el azúcar se disuelva. Agregar las frutillas a la olla cuando el almíbar empiece a hervir suave. Cocinar unos minutos a fuego bajo hasta que las frutillas se ablanden sin deshacerse y el líquido tome color. Retirar del fuego y dejar enfriar en el mismo almíbar. Guardar en frascos limpios y conservar en heladera.

Receta de tarta de frutillas

Ingredientes

1 base de masa sablée o masa de tarta comprada

250 g de frutillas frescas

200 g de crema pastelera o natilla preparada

2 cucharadas de azúcar (opcional, para espolvorear sobre las frutillas)

Mermelada de frutilla o gelatina neutra para brillo (opcional)

Frutill.as

Paso a paso