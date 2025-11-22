Receta de budín de zanahoria de Paulina Cocina: para la merienda de fin de semana

El fin de semana dice presente y qué mejor que cocinar algo rico para merendar en familia o entre amigos. Si no sabés todavía qué cocinar, Paulina Cocina tiene una receta ideal para vos y que nosotros te compartimos. Se trata de un budín de zanahoria, sumamente delicioso, húmedo y muy fácil de cocinar. Lo mejor de todo es que seguramente los ingredientes los tenés en la heladera o alacena.
Receta de budín de zanahoria de Paulina Cocina
El budín de zanahoria es un clásico que siempre se recibe con los brazos, o mejor dicho, paladares, abiertos. Y si encima, la receta es de Paulina Cocina, mucho mejor. A continuación te compartimos cómo preparar esta delicia, para disfrutar en la merienda de fin de semana.
Paulina Cocina compartió su receta de budín de zanahoria húmedo.
Ingredientes
- 2 tazas de harina 0000
- 1 1/2 taza de azúcar rubia
- 1 taza de almendras tostadas (o el fruto seco que más te guste)
- 1 taza de pasas de uva sin semillas
- 1 taza de aceite neutro
- 4 huevos
- 2 1/2 tazas de zanahoria rallada
- 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 2 cucharaditas de canela
- 1 pizca de nuez moscada molida (opcional)
- 1 cucharadita de jengibre en polvo (opcional)
- Extracto de naranja (o de vainilla)
- Ralladura de 1 naranja
- Jugo de 1 naranja
Preparación
- Batir los huevos con el azúcar hasta llegar al punto letra. Es decir que puedas levantar el batidor y formar una letra sin que se deshaga fácilmente.
- Agregar a esta preparación el aceite neutro (puede ser de maíz o de girasol) en forma de hilo mientras se van haciendo movimientos envolventes.
- Tamizar los secos y sumarlos a la mezcla, mezclar bien sin que queden grumos.
- Sumar la zanahoria rallada, el extracto de naranja (puede ser extracto de vainilla también), los frutos secos picados groseramente, las pasas de uva, la ralladura y el jugo de la naranja.
- Precalentar el horno a 170°C.
- Poner la mezcla del budín de zanahoria en una budinera enmantecada y enharinada y cocinar por 50 minutos o hasta que al introducir un palillo de brochette salga seco.
- Desmoldar y dejar enfriar, luego glasear y decorar con almedras y ralladura de naranja.