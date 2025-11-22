Receta de budín de zanahoria de Paulina Cocina: para la merienda de fin de semana.

El fin de semana dice presente y qué mejor que cocinar algo rico para merendar en familia o entre amigos. Si no sabés todavía qué cocinar, Paulina Cocina tiene una receta ideal para vos y que nosotros te compartimos. Se trata de un budín de zanahoria, sumamente delicioso, húmedo y muy fácil de cocinar. Lo mejor de todo es que seguramente los ingredientes los tenés en la heladera o alacena.

Receta de budín de zanahoria de Paulina Cocina

El budín de zanahoria es un clásico que siempre se recibe con los brazos, o mejor dicho, paladares, abiertos. Y si encima, la receta es de Paulina Cocina, mucho mejor. A continuación te compartimos cómo preparar esta delicia, para disfrutar en la merienda de fin de semana.

Paulina Cocina compartió su receta de budín de zanahoria húmedo.

Ingredientes

2 tazas de harina 0000

1 1/2 taza de azúcar rubia

1 taza de almendras tostadas (o el fruto seco que más te guste)

1 taza de pasas de uva sin semillas

1 taza de aceite neutro

4 huevos

2 1/2 tazas de zanahoria rallada

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1 cucharada de polvo de hornear

2 cucharaditas de canela

1 pizca de nuez moscada molida (opcional)

1 cucharadita de jengibre en polvo (opcional)

Extracto de naranja (o de vainilla)

Ralladura de 1 naranja

Jugo de 1 naranja

Preparación