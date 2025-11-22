EN VIVO
Receta de budín de zanahoria de Paulina Cocina: para la merienda de fin de semana

Paulina Cocina compartió la receta perfecta de budín de zanahoria para la merienda del fin de semana.

22 de noviembre, 2025 | 17.07

El fin de semana dice presente y qué mejor que cocinar algo rico para merendar en familia o entre amigos. Si no sabés todavía qué cocinar, Paulina Cocina tiene una receta ideal para vos y que nosotros te compartimos. Se trata de un budín de zanahoria, sumamente delicioso, húmedo y muy fácil de cocinar. Lo mejor de todo es que seguramente los ingredientes los tenés en la heladera o alacena.

Receta de budín de zanahoria de Paulina Cocina

El budín de zanahoria es un clásico que siempre se recibe con los brazos, o mejor dicho, paladares, abiertos. Y si encima, la receta es de Paulina Cocina, mucho mejor. A continuación te compartimos cómo preparar esta delicia, para disfrutar en la merienda de fin de semana.

Paulina Cocina compartió su receta de budín de zanahoria húmedo.

Ingredientes

  • 2 tazas de harina 0000
  • 1 1/2 taza de azúcar rubia
  • 1 taza de almendras tostadas (o el fruto seco que más te guste)
  • 1 taza de pasas de uva sin semillas
  • 1 taza de aceite neutro
  • 4 huevos
  • 2 1/2 tazas de zanahoria rallada
  • 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 2 cucharaditas de canela
  • 1 pizca de nuez moscada molida (opcional)
  • 1 cucharadita de jengibre en polvo (opcional)
  • Extracto de naranja (o de vainilla)
  • Ralladura de 1 naranja
  • Jugo de 1 naranja

Preparación

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta llegar al punto letra. Es decir que puedas levantar el batidor y formar una letra sin que se deshaga fácilmente.
  2. Agregar a esta preparación el aceite neutro (puede ser de maíz o de girasol) en forma de hilo mientras se van haciendo movimientos envolventes.
  3. Tamizar los secos y sumarlos a la mezcla, mezclar bien sin que queden grumos.
  4. Sumar la zanahoria rallada, el extracto de naranja (puede ser extracto de vainilla también), los frutos secos picados groseramente, las pasas de uva, la ralladura y el jugo de la naranja.
  5. Precalentar el horno a 170°C.
  6. Poner la mezcla del budín de zanahoria en una budinera enmantecada y enharinada y cocinar por 50 minutos o hasta que al introducir un palillo de brochette salga seco.
  7. Desmoldar y dejar enfriar, luego glasear y decorar con almedras y ralladura de naranja.
