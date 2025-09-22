El brownie es una de las preparaciones de la pastelería más famosas del mundo, por lo fácil que es prepararlo y lo rico que es el resultado. El hecho de que se pueda comer tanto a la tarde para acompañar el mate o un café, como a la noche de postre con una bocha de helado hace que sea uno de los platos más comunes cuando de dulce se trata.
Preparar un brownie es relativamente fácil, incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina, ya que la receta básica requiere pocos ingredientes y pasos sencillos: mezclar chocolate, manteca, azúcar, huevos y harina, y luego hornear durante un tiempo determinado. Este postre es muy popular por su textura húmeda y densa, y su sabor intenso a chocolate.
Además, puede personalizarse fácilmente agregando nueces, frutas o trozos de chocolate, lo que permite adaptarlo a distintos gustos. Por sus ingredientes, el brownie aporta energía principalmente en forma de carbohidratos y grasas; si bien no se recomienda tomar todos los días a nivel nutricional, puede ser sin problemas un permitido.
Receta tradicional de brownie con nueces
Ingredientes
-
200 g de chocolate negro
-
150 g de manteca
-
150 g de azúcar
-
3 huevos
-
100 g de harina
-
50 g de nueces picadas
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
1 pizca de sal
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde rectangular.
-
Derretir el chocolate junto con la manteca a baño María o en microondas, mezclando bien hasta obtener una preparación homogénea.
-
Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se aclare y espume ligeramente.
-
Incorporar el chocolate derretido a los huevos, mezclando suavemente.
-
Añadir la esencia de vainilla y la pizca de sal.
-
Tamizar la harina y agregarla a la mezcla con movimientos envolventes, cuidando que no se pierda aire.
-
Incorporar las nueces picadas.
-
Verter la masa en el molde y llevar al horno durante 20-25 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga con unas miguitas húmedas (no completamente seco, para que quede húmedo).
-
Dejar enfriar antes de cortar en cuadrados y servir.