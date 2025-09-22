La receta de brownie con nueces es una de las más fáciles y ricas de la pastelería.

El brownie es una de las preparaciones de la pastelería más famosas del mundo, por lo fácil que es prepararlo y lo rico que es el resultado. El hecho de que se pueda comer tanto a la tarde para acompañar el mate o un café, como a la noche de postre con una bocha de helado hace que sea uno de los platos más comunes cuando de dulce se trata.

Preparar un brownie es relativamente fácil, incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina, ya que la receta básica requiere pocos ingredientes y pasos sencillos: mezclar chocolate, manteca, azúcar, huevos y harina, y luego hornear durante un tiempo determinado. Este postre es muy popular por su textura húmeda y densa, y su sabor intenso a chocolate.

Además, puede personalizarse fácilmente agregando nueces, frutas o trozos de chocolate, lo que permite adaptarlo a distintos gustos. Por sus ingredientes, el brownie aporta energía principalmente en forma de carbohidratos y grasas; si bien no se recomienda tomar todos los días a nivel nutricional, puede ser sin problemas un permitido.

Receta tradicional de brownie con nueces

Ingredientes

200 g de chocolate negro

150 g de manteca

150 g de azúcar

3 huevos

100 g de harina

50 g de nueces picadas

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Brownie con nueces.

Paso a paso