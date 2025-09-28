Receta de arroz con leche: el postre ideal para el antojo dulce del fin de semana

El fin de semana es el momento ideal para quitarse el antojo a algo dulce. Ya sea una torta, unos brownies o una pastafrola, el sábado y, sobre todo, el domingo en familia, se presta a disfrutar de las delicias pasteleras. En Argentina uno de los clásicos que no puede faltar es el arroz con leche con un poquito de canela y mucho sabor a casero.
Receta de arroz con leche: paso a paso
El arroz con leche es uno de los clásicos de la cocina argentina. Su sabor a hogar abraza los paladares de quienes lo degusten. Ideal para disfrutar durante el fin de semana, a continuación te contamos cómo prepararlo, con los ingredientes necesarios y el paso a paso bien detallado.
Ingredientes
- 1 taza de arroz (aprox. 200 g)
- 1 litro de leche entera
- 1 taza de agua (250 ml)
- 1 rama de canela (o 1 cucharadita de canela en polvo)
- 1 trozo de cáscara de limón o naranja (sin la parte blanca)
- 150 g de azúcar (3/4 de taza aprox.)
- 1 pizca de sal
- Canela en polvo para espolvorear
Preparación
- Lavar el arroz bajo agua fría hasta que salga clara, para quitarle parte del almidón.
- En una olla grande, hervir el agua con la rama de canela, la cáscara de cítrico y la pizca de sal.
- Cuando hierva, agregar el arroz y cocinar a fuego bajo hasta que absorba casi toda el agua (unos 10 minutos).
- Incorporar la leche caliente poco a poco, revolviendo de vez en cuando para que no se pegue. Cocinar a fuego lento unos 30 minutos, hasta que el arroz esté bien tierno y cremoso.
- Añadir el azúcar y seguir revolviendo unos 5-10 minutos más, hasta que espese a gusto.
- Retirar la canela y la cáscara.
- Servir caliente o frío, espolvoreado con canela en polvo.
Tip extra a tener en cuenta
Un truco para que el arroz con leche quede todavía más cremoso es removerlo con frecuencia mientras se cocina, especialmente después de agregar la leche. Esto ayuda a que el almidón del arroz se libere y espese la preparación de manera natural, sin necesidad de añadir fécula ni otros espesantes. También podés usar arroz doble carolina o arroz para postres, ya que suelen dar una textura más suave.