Receta de arroz con leche: el postre ideal para el antojo dulce del fin de semana.

El fin de semana es el momento ideal para quitarse el antojo a algo dulce. Ya sea una torta, unos brownies o una pastafrola, el sábado y, sobre todo, el domingo en familia, se presta a disfrutar de las delicias pasteleras. En Argentina uno de los clásicos que no puede faltar es el arroz con leche con un poquito de canela y mucho sabor a casero.

Receta de arroz con leche: paso a paso

El arroz con leche es uno de los clásicos de la cocina argentina. Su sabor a hogar abraza los paladares de quienes lo degusten. Ideal para disfrutar durante el fin de semana, a continuación te contamos cómo prepararlo, con los ingredientes necesarios y el paso a paso bien detallado.

Ingredientes

1 taza de arroz (aprox. 200 g)

1 litro de leche entera

1 taza de agua (250 ml)

1 rama de canela (o 1 cucharadita de canela en polvo)

1 trozo de cáscara de limón o naranja (sin la parte blanca)

150 g de azúcar (3/4 de taza aprox.)

1 pizca de sal

Canela en polvo para espolvorear

Preparación

Lavar el arroz bajo agua fría hasta que salga clara, para quitarle parte del almidón. En una olla grande, hervir el agua con la rama de canela, la cáscara de cítrico y la pizca de sal. Cuando hierva, agregar el arroz y cocinar a fuego bajo hasta que absorba casi toda el agua (unos 10 minutos). Incorporar la leche caliente poco a poco, revolviendo de vez en cuando para que no se pegue. Cocinar a fuego lento unos 30 minutos, hasta que el arroz esté bien tierno y cremoso. Añadir el azúcar y seguir revolviendo unos 5-10 minutos más, hasta que espese a gusto. Retirar la canela y la cáscara. Servir caliente o frío, espolvoreado con canela en polvo.

Tip extra a tener en cuenta

Un truco para que el arroz con leche quede todavía más cremoso es removerlo con frecuencia mientras se cocina, especialmente después de agregar la leche. Esto ayuda a que el almidón del arroz se libere y espese la preparación de manera natural, sin necesidad de añadir fécula ni otros espesantes. También podés usar arroz doble carolina o arroz para postres, ya que suelen dar una textura más suave.