Maru Botana publicó en sus redes sociales la receta de un clásicos de los postres para el que son necesarios muy pocos ingredientes. La famosa cocinera publicó la receta de una isla flotante, el plato dulce con la famosa textura de nube que es furor en Argentina desde hace años.
La isla flotante se trata de una opción ideal para esa ocasión en la que te sobraron claras de huevo de una comida anterior y no sabés qué hacer con ellas. Dado que es un postre a base de merengue, las claras son el ingrediente principal de esta receta versionada por Maru Botana.
La isla flotante es un postre de origen francés conocido que se popularizó en el siglo XIX y consiste en un merengue cocido suavemente que luego se sirve flotando sobre una crema inglesa suave y perfumada con vainilla. Su nombre se debe justamente al efecto visual de la espuma blanca suspendida sobre la crema, asemejando una isla en medio del mar.
Receta de isla flotante de Maru Botana
Ingredientes para el merengue
-
1 vaso de claras
-
2 vasos de azúcar
Ingredientes para la crema inglesa
-
1 litro de leche
-
200 g de azúcar
-
4 yemas
-
Esencia de vainilla
Paso a paso
-
Batimos las claras a nieve con el azúcar (que vamos tirando en forma de lluvia) hasta lograr un merengue firme
-
Lo cocinamos en una budinera acaramelada a baño maría o en el horno suave y queda esa isla perfecta
-
Para la crema inglesa, mezclamos la leche con azúcar, yemas y vainilla, cocinamos despacito hasta que espese
-
Servimos la isla flotando sobre la crema inglesa y a disfrutar
-
Un postre elegante, fácil y que nunca falla.
Otra receta para usar claras: lemon pie
Ingredientes para la base
-
200 g de galletitas de vainilla
-
80 g de manteca derretida
Ingredientes para el curd de limón
-
1 lata de leche condensada (aprox. 400g)
-
Jugo de 2 o 3 limones (unos 100 ml)
-
Ralladura de 1 limón
-
3 yemas (reservar las claras para el merengue)
Ingredientes para el merengue
-
3 claras
-
150 g de azúcar
Paso a paso
-
Triturar las galletitas hasta que queden bien molidas y mezclarlas con la manteca derretida. Forrar con esta mezcla la base y los bordes de una tartera, presionando bien. Llevar a la heladera mientras se prepara el relleno.
-
Mezclar la leche condensada con las yemas, el jugo y la ralladura de limón. Revolver hasta que la mezcla espese ligeramente por acción del ácido. Volcar sobre la base.
-
Llevar al horno a 160 °C durante unos 10 minutos para fijar el relleno. Retirar y dejar entibiar.
-
Para el merengue suizo, colocar las claras y el azúcar en un bol a baño María, batiendo con batidor de mano hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla esté caliente. Retirar del fuego y batir con batidora eléctrica hasta que quede firme y brillante.
-
Cubrir el relleno con el merengue, ya sea extendiéndolo o usando manga para decorar. Se puede dorar con soplete o llevar unos segundos al horno muy caliente.
-
Llevar a la heladera al menos 2 horas antes de servir.