Maru Botana publicó su receta de lemon pie.

Maru Botana publicó en sus redes sociales la receta de un clásicos de los postres para el que son necesarios muy pocos ingredientes. La famosa cocinera publicó la receta de una isla flotante, el plato dulce con la famosa textura de nube que es furor en Argentina desde hace años.

La isla flotante se trata de una opción ideal para esa ocasión en la que te sobraron claras de huevo de una comida anterior y no sabés qué hacer con ellas. Dado que es un postre a base de merengue, las claras son el ingrediente principal de esta receta versionada por Maru Botana.

La isla flotante es un postre de origen francés conocido que se popularizó en el siglo XIX y consiste en un merengue cocido suavemente que luego se sirve flotando sobre una crema inglesa suave y perfumada con vainilla. Su nombre se debe justamente al efecto visual de la espuma blanca suspendida sobre la crema, asemejando una isla en medio del mar.

Receta de isla flotante de Maru Botana

Ingredientes para el merengue

1 vaso de claras

2 vasos de azúcar

Ingredientes para la crema inglesa

1 litro de leche

200 g de azúcar

4 yemas

Esencia de vainilla

Paso a paso

Batimos las claras a nieve con el azúcar (que vamos tirando en forma de lluvia) hasta lograr un merengue firme Lo cocinamos en una budinera acaramelada a baño maría o en el horno suave y queda esa isla perfecta Para la crema inglesa, mezclamos la leche con azúcar, yemas y vainilla, cocinamos despacito hasta que espese Servimos la isla flotando sobre la crema inglesa y a disfrutar Un postre elegante, fácil y que nunca falla.

Lemon pie.

Otra receta para usar claras: lemon pie

Ingredientes para la base

200 g de galletitas de vainilla

80 g de manteca derretida

Ingredientes para el curd de limón

1 lata de leche condensada (aprox. 400g)

Jugo de 2 o 3 limones (unos 100 ml)

Ralladura de 1 limón

3 yemas (reservar las claras para el merengue)

Ingredientes para el merengue

3 claras

150 g de azúcar

Paso a paso