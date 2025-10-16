No lleva horno y se hace en 10 minutos: receta de postre cremoso de naranja para el verano, refrescante, sin azúcar y vegano.

Existe una receta de postre cremoso de naranja, ideal para preparar en verano, que se hace en tan solo 10 minutos y no lleva horno. Además, no tiene nada de azúcar, ideal si tenés algún problema de salud que no te permita comer azúcares refinadas o querés comer más saludable.

Con la llegada del calor, los postres frutales y refrescantes se convierten en el mejor aliado para saciar los antojos. Este postre no lleva horno, lo que también lo convierte en una opción perfecta para esos días de calor en los que querés mantener la casa fresca. Se prepara muy fácil y queda delicioso.

Además de no tener azúcar, tampoco tiene harinas ni lactosa, ya que es vegano. La vitamina C de la naranja va a nutrir tu cuerpo y refrescarte en esos días de temperaturas muy altas. Podés preparar varios de estos postres y guardarlos en la heladera para cuando te den ganas de comer algo dulce.

Receta de postre cremoso de naranja para el verano

Ingredientes

1 taza (240 ml) de crema de coco sin endulzar (solo la parte espesa)

1/4 a 1/3 taza de monk fruit granulado o cualquier endulzante de tu gusto, como stevia o eritritol (ajustá al gusto)

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/4 taza (60 ml) de zumo de naranja fresco

Ralladura de 1 naranja grande

Cáscaras de naranja vacías o recipientes pequeños para servir

Preparación