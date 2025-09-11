Llena de colágeno: la receta infalible de gelatina casera para los días de calor.

La gelatina es uno de los postres más elegidos en la temporada de calor, ya que es fresca, liviana y muy fácil de hacer. Sin embargo, las opciones industriales cuentan con gran cantidad de azúcar y muchas personas la descartan por este mismo motivo. Sin embargo, existe una receta para hacer gelatina casera con solo 4 ingredientes y gran aporte de colágeno.

La estrella de esta receta es la gerentina, gelatina sin sabor, presente en el colágeno que se extrae de los huesos y cartílagos de los animales. Según expertos en nutrición, el colágeno aporta aminoácidos esenciales que soportan la elasticidad de la piel y ayudan a reconstruir tejidos. Con el paso de los años, la producción natural de colágeno decae, y esta receta funciona como un aliado sencillo para incorporarlo al menú diario.

Paso a paso para hacer gelatina sin sabor casera

Qué necesitás

500 ml de jugo natural (el sabor que más te guste: naranja, limón, frutilla, etc.)

6 láminas de gelatina casera con colágeno

2-3 cucharadas de miel o algún edulcorante (opcional, según lo dulce que la quieras)

Frutas frescas cortadas en trozos para darle textura y frescura (opcional)

Cómo hacerla