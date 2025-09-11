EN VIVO
Recetas de cocina

Llena de colágeno: la receta infalible de gelatina casera para los días de calor

Esta receta de gelatina es perfecta para los días de calor, ya que suma colágeno, es fácil de hacer y muy rendidora.

11 de septiembre, 2025 | 16.49

La gelatina es uno de los postres más elegidos en la temporada de calor, ya que es fresca, liviana y muy fácil de hacer. Sin embargo, las opciones industriales cuentan con gran cantidad de azúcar y muchas personas la descartan por este mismo motivo. Sin embargo, existe una receta para hacer gelatina casera con solo 4 ingredientes y gran aporte de colágeno.

La estrella de esta receta es la gerentina, gelatina sin sabor, presente en el colágeno que se extrae de los huesos y cartílagos de los animales. Según expertos en nutrición, el colágeno aporta aminoácidos esenciales que soportan la elasticidad de la piel y ayudan a reconstruir tejidos. Con el paso de los años, la producción natural de colágeno decae, y esta receta funciona como un aliado sencillo para incorporarlo al menú diario.

Paso a paso para hacer gelatina sin sabor casera

Qué necesitás

  • 500 ml de jugo natural (el sabor que más te guste: naranja, limón, frutilla, etc.) 

  • 6 láminas de gelatina casera con colágeno

  • 2-3 cucharadas de miel o algún edulcorante (opcional, según lo dulce que la quieras)

  • Frutas frescas cortadas en trozos para darle textura y frescura (opcional) 

MÁS INFO

Cómo hacerla

  1. Hidratá la gelatina: si usás en polvo, disolvela con agua fría dejándola reposar 5-10 minutos; si son láminas, sumergilas en agua fría similar tiempo. 

  2. Calentá el jugo natural a fuego bajo, cuidando que no hierva. 

  3. Incorporá la gelatina hidratada al jugo caliente y mezclá hasta que se disuelva completamente. 

  4. Si preferís, endulzá con miel o edulcorante y agregá fruta fresca a gusto. 

  5. Verté la mezcla en moldes o recipientes individuales y llevá a la heladera. Dejá que repose hasta que cuaje, idealmente unas horas.

Trending
Folklore
Una fan del Chaqueño Palavecino expresó un amor por el ídolo del folklore: "Te amo"
Las más vistas