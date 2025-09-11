La receta de los buñuelos de espinaca sin TACC y con 4 ingredientes

La alimentación saludable gana cada vez más espacio en los hogares argentinos, y muchas recetas tradicionales se están adaptando a versiones más livianas y sin gluten. Un ejemplo ideal son los clásicos buñuelos de espinaca, que ahora se pueden preparar sin harina y sin necesidad de freírlos en aceite, conservando todo su sabor pero con una textura más esponjosa y saludable. Esta propuesta es perfecta para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o evitar las frituras sin resignar sabor ni practicidad.
Para hacer estos buñuelos de espinaca sin TACC necesitás solo cuatro ingredientes: 1 atado grande de espinaca fresca (o 300 gramos cocida), 2 huevos, 3 cucharadas de avena fina (sin TACC certificada) y sal y pimienta a gusto. Como opcional, podés sumar un diente de ajo picado para intensificar el sabor.
Ingredientes
- 1 atado grande de espinaca fresca (o 300 gramos cocida).
- 2 huevos.
- 3 cucharadas de avena fina.
- Sal y pimienta a gusto.
- Como opcional, se le puede agregar un 1 diente de ajo picado.
El paso a paso para preparar los buñuelos de espinaca sin TACC
El paso a paso es sencillo: primero herví o cociná al vapor la espinaca hasta que esté tierna, escurrila muy bien y picala. Mezclala en un bol con los huevos, la avena, la sal, la pimienta y el ajo. Dejá reposar la preparación durante 10 minutos para que la avena absorba el líquido. Luego, formá los buñuelos con una cuchara y disponelos en una placa aceitada o con papel manteca. Cocinalos en horno a 200 °C durante 15-20 minutos, o en freidora de aire por 10-12 minutos, hasta que estén dorados.
Para que salgan perfectos, es clave escurrir bien la espinaca, usar avena fina, aceitar la placa y no hacerlos demasiado grandes. También conviene dejarlos reposar unos minutos al salir del horno para que se afirmen.
Podés servirlos calientes, tibios o fríos, acompañados de ensaladas frescas, verduras grilladas o dips como salsa de yogur, mostaza y miel o tzatziki. Son una opción nutritiva, versátil y deliciosa para incorporar más vegetales al día a día.