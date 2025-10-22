La receta de las clásicas galletitas marmoladas en simple pasos y muy económica

La receta de las galletitas marmoladas en simple pasos.

Las galletitas marmoladas son uno de esos clásicos de la pastelería casera que nunca pasan de moda. Su aspecto bicolor, su aroma irresistible y su textura perfecta, crujiente por fuera y suave por dentro, las convierten en una receta ideal para cualquier momento del día. Además, son muy fáciles de preparar y rinden mucho, por lo que resultan una opción económica y deliciosa para acompañar los mates, el café o la merienda en familia.

Para hacerlas, solo necesitás ingredientes simples que seguramente ya tenés en casa: 200 gramos de manteca a temperatura ambiente, 150 gramos de azúcar, dos huevos, una cucharadita de esencia de vainilla, 350 gramos de harina leudante y un par de cucharadas de cacao amargo en polvo.

Ingredientes:

200 g de manteca a temperatura ambiente

150 g de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

350 g de harina leudante

2 cucharadas de cacao amargo en polvo

El paso a paso para preparar las galletitas marmoladas caseras

Comenzá batiendo la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Luego incorporá los huevos uno a uno junto con la esencia de vainilla, mezclando bien para integrar todos los ingredientes. Una vez lista esta base, dividí la masa en dos partes iguales: a una de ellas agregale el cacao y mezclá hasta conseguir una masa de chocolate suave y uniforme, mientras que la otra quedará con sabor a vainilla.

Para lograr el efecto marmolado característico, tomá pequeñas porciones de ambas masas y colocalas alternadas sobre una bandeja. Con la ayuda de un tenedor, hacé movimientos suaves para entrelazarlas, sin mezclar demasiado, ya que la clave está en mantener el contraste entre los dos colores.

Las galletitas marmoladas son una opción rápida y económica para las meriendas.

Precalentá el horno a 180 °C y colocá las galletitas sobre una bandeja cubierta con papel vegetal, dejando un poco de espacio entre ellas para que no se peguen. Hornealas durante unos 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén firmes pero el centro todavía conserve un toque de suavidad. Luego, dejalas enfriar unos minutos antes de trasladarlas a una rejilla.

El resultado final son unas galletitas marmoladas irresistibles, con un sabor equilibrado entre la vainilla y el chocolate, y una presentación que siempre sorprende. Además, se conservan muy bien durante varios días en un frasco hermético, manteniendo su textura y frescura.