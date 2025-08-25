Jimena Monteverde compartió una receta express con un budín.

Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una receta de un postre de chocolate que es ideal para esos momentos en que se necesita preparar algo dulce rápido. La cocinera es famosa por sus propuestas fáciles y express a la hora de cocinar y en su reciente video hizo honor a esa premisa.

Como muchas de las recetas de Jimena Monteverde, este postre tiene como base a los clásicos puddings que se consiguen envasados en cualquier supermercado, pastelería o panadería. Con una mousse súper fácil de preparar y algunos trucos más, la cocinera convirtió a ese producto en un postre servido en fuente ideal para cuando llegan invitados de improvisto a tu casa y no tenés nada para ofrecerles de postre.

Receta del postre de mousse de chocolate de Jimena Monteverde

Ingredientes

2 puddings rellenos de chocolate

media lata de leche condensada

media taza de leche

un chorrito de esencia de vainilla

300 g de crema de leche

4 cdas de cacao dulce

chocolate líquido para salsear

Paso a paso

Cortar el pudding en rodajas y cubrir la base de una fuente. Mezclar la leche condensada con la leche y la esencia de vainilla. Volcar sobre el pudding para humedecer. Para la mousse: batir la crema de leche con el cacao dulce. Cubrir la fuente. Terminar con chocolate líquido por encima. Recomendación: llevar a la heladera unas horas antes de servir.

Receta de torta de chocolate y dulce de leche

Ingredientes

200 g de harina

200 g de azúcar

80 g de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 pizca de sal

3 huevos

150 ml de leche

100 g de manteca derretida o aceite

1 cucharadita de esencia de vainilla

400 g de dulce de leche (para el relleno y la cobertura)

Paso a paso