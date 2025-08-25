Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una receta de un postre de chocolate que es ideal para esos momentos en que se necesita preparar algo dulce rápido. La cocinera es famosa por sus propuestas fáciles y express a la hora de cocinar y en su reciente video hizo honor a esa premisa.
Como muchas de las recetas de Jimena Monteverde, este postre tiene como base a los clásicos puddings que se consiguen envasados en cualquier supermercado, pastelería o panadería. Con una mousse súper fácil de preparar y algunos trucos más, la cocinera convirtió a ese producto en un postre servido en fuente ideal para cuando llegan invitados de improvisto a tu casa y no tenés nada para ofrecerles de postre.
Receta del postre de mousse de chocolate de Jimena Monteverde
Ingredientes
-
2 puddings rellenos de chocolate
-
media lata de leche condensada
-
media taza de leche
-
un chorrito de esencia de vainilla
-
300 g de crema de leche
-
4 cdas de cacao dulce
-
chocolate líquido para salsear
Paso a paso
-
Cortar el pudding en rodajas y cubrir la base de una fuente.
-
Mezclar la leche condensada con la leche y la esencia de vainilla. Volcar sobre el pudding para humedecer.
-
Para la mousse: batir la crema de leche con el cacao dulce. Cubrir la fuente.
-
Terminar con chocolate líquido por encima.
-
Recomendación: llevar a la heladera unas horas antes de servir.
Receta de torta de chocolate y dulce de leche
Ingredientes
-
200 g de harina
-
200 g de azúcar
-
80 g de cacao en polvo sin azúcar
-
1 cucharadita de polvo de hornear
-
1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
-
1 pizca de sal
-
3 huevos
-
150 ml de leche
-
100 g de manteca derretida o aceite
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
400 g de dulce de leche (para el relleno y la cobertura)
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde.
-
En un bol, tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal.
-
En otro bol, batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y esponjosa.
-
Agregar la leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla, mezclando bien.
-
Incorporar los ingredientes secos de a poco hasta lograr una masa homogénea.
-
Verter la preparación en el molde y hornear 35-40 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio.
-
Dejar enfriar completamente, cortar la torta al medio y rellenar con abundante dulce de leche.
-
Cubrir la superficie con más dulce de leche y decorar a gusto con virutas de chocolate o azúcar impalpable.