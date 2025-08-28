La receta express del carrot cake sin azúcar: se cocina en tres minutos

Si sos fan de las tortas caseras pero no tenés tiempo para dedicarle horas a la cocina, esta opción rápida y saludable es ideal: un carrot cake que se prepara en el microondas en apenas tres minutos. La receta, compartida por la cocinera Cristina Fernández Petite, combina zanahoria rallada, yogur natural y harina de avena, logrando un bizcocho nutritivo y sin azúcar, perfecto para el desayuno o la merienda.
Algo que tiene de particular esta clásica receta es que se le puede sumar ralladura de naranja o limón para intensificar el sabor, así como también reemplazar el harina de avena por harina integral o de almendras y agregar pasas de uva o chips de chocolate amargo para darle un toque más dulce. En caso de no usar proteína en polvo, se puede mezclar yogur con esencia de vainilla y endulzante y así lograr un postre simple, sano y rápido que demuestre que comer rico no siempre requiere pasar horas en la cocina.
Ingredientes para preparar la carrot cake sin azúcar en un molde de 14x9 cm
Para el bizcocho:
- 60 g de harina de avena.
- 75 g de zanahoria rallada.
- 80 g de yogur natural.
- 25 g de aceite de oliva virgen extra (AOVE).
- 1 huevo.
- 3 g de polvo para hornear.
- 2 g de canela en polvo.
- 1 cucharadita de stevia.
- 20 g de nueces.
Para el topping:
- 60 g de yogur natural.
- 20 g de proteína sabor vainilla (o esencia de vainilla + endulzante).
- Canela en polvo.
- Preparación paso a paso.
- Mezclar en un bol la harina de avena, el yogur, el aceite de oliva, el huevo, la stevia, la canela y el polvo de hornear hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorporar la zanahoria rallada y las nueces troceadas.
- Verter en un molde apto para microondas previamente engrasado.
- Cocinar a 750 W durante 3 minutos.
- Dejar reposar unos minutos y desmoldar con cuidado.
- Para el topping, batir el yogur con la proteína de vainilla (o esencia de vainilla con endulzante) hasta formar una crema suave.
- Cubrir el bizcocho, espolvorear con canela y decorar con nueces.