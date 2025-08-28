La receta express del carrot cake sin azúcar: se cocina en tres minutos.

Si sos fan de las tortas caseras pero no tenés tiempo para dedicarle horas a la cocina, esta opción rápida y saludable es ideal: un carrot cake que se prepara en el microondas en apenas tres minutos. La receta, compartida por la cocinera Cristina Fernández Petite, combina zanahoria rallada, yogur natural y harina de avena, logrando un bizcocho nutritivo y sin azúcar, perfecto para el desayuno o la merienda.

Algo que tiene de particular esta clásica receta es que se le puede sumar ralladura de naranja o limón para intensificar el sabor, así como también reemplazar el harina de avena por harina integral o de almendras y agregar pasas de uva o chips de chocolate amargo para darle un toque más dulce. En caso de no usar proteína en polvo, se puede mezclar yogur con esencia de vainilla y endulzante y así lograr un postre simple, sano y rápido que demuestre que comer rico no siempre requiere pasar horas en la cocina.

Ingredientes para preparar la carrot cake sin azúcar en un molde de 14x9 cm

Para el bizcocho:

60 g de harina de avena.

75 g de zanahoria rallada.

80 g de yogur natural.

25 g de aceite de oliva virgen extra (AOVE).

1 huevo.

3 g de polvo para hornear.

2 g de canela en polvo.

1 cucharadita de stevia.

20 g de nueces.

El carrot cake express sin azúcar se prepara en tan solo 3 minutos.

Para el topping: