Se filtró el nuevo acuerdo de Netflix con el príncipe Harry y Meghan Markle

Hace unas semanas se generó gran incertidumbre cuando se dijo que Netflix no renovaría el contrato millonario con el príncipe Harry y Meghan Markle, poniendo en duda el futuro audiovisual de la pareja en la plataforma. Sin embargo, lejos de un quiebre, el vínculo continuará con un nuevo acuerdo que entrará en vigencia tras la expiración del actual en septiembre.

Este nuevo contrato multianual con opción preferente para películas y proyectos televisivos marca un cambio en la estrategia de Netflix. A diferencia del acuerdo anterior por 100 millones de euros, donde la plataforma compraba directamente los derechos, ahora podrá evaluar primero los proyectos antes de que los Sussex los ofrezcan a otras compañías.

Entre los proyectos confirmados se encuentran la segunda temporada de Con amor, Meghan, la docuserie de lifestyle protagonizada por la Duquesa, un especial navideño y el documental Masaka Kids, A Rhythm Within, que muestra la vida de niños huérfanos en Uganda y se estrenará a finales de este año.

Meghan Markle expresó su entusiasmo en un comunicado: “Estamos orgullosos de prorrogar nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo juntos para incluir la marca As Ever”. Además, destacó que tanto ella como Harry se sienten “inspirados por nuestros socios que trabajan codo con codo con nosotros y con el equipo de Producciones Archewell para crear contenido comprometido de todos los géneros que resuena de forma global y celebra nuestra visión compartida”.

Por su parte, Bela Bajaria, jefa de contenido de Netflix, resaltó el impacto de la pareja en la audiencia: “La respuesta a su trabajo habla por sí misma. Harry y Meghan ofrecieron a los espectadores una mirada íntima a sus vidas y rápidamente se convirtió en una de las series documentales más vistas”. También mencionó que sus productos de la línea As Ever “constantemente se agotan en tiempo récord”.

La relación entre los duques de Sussex y Netflix siempre estuvo bajo observación. Desde su debut en 2022 con la docuserie Harry & Meghan, que abordó su vida privada, hasta convertirse en productores ejecutivos de varios formatos como Líderes de nuestro tiempo, Corazón de Invictus, y Polo, la pareja ha mantenido un rol activo detrás de cámaras.

En 2023, tras romper su acuerdo con Spotify, donde Meghan tenía un podcast, el foco se centró aún más en Netflix. La plataforma negó en ese momento que pensara en finalizar la alianza, algo que ahora confirma con este nuevo contrato que promete más contenido exclusivo y una colaboración más estrecha bajo la marca As Ever.

No habrá una versión española de The Crown

Los rumores sobre una posible serie basada en la vida de don Juan Carlos quedaron descartados oficialmente. A pesar de los trascendidos que hablaban de un acuerdo millonario con una plataforma global para producir una ficción inspirada en sus memorias, desde su entorno aseguraron que es "categóricamente falso".

Según informaciones previas, el proyecto audiovisual buscaba aprovechar el lanzamiento de su libro de memorias Reconciliación, previsto para el 12 de noviembre, como punto de partida para una serie de al menos seis capítulos. Esta propuesta no sería una película biográfica tradicional, sino una ficción con actores, al estilo de The Crown, la famosa producción sobre la Familia Real británica.

Sin embargo, esas ideas quedaron descartadas y no forman parte de los planes de don Juan Carlos. Su entorno dejó claro que no seguirá la senda de otros royals como los duques de Sussex o Marta Luisa de Noruega, quienes sí firmaron contratos con plataformas audiovisuales para contar sus historias.

El libro Reconciliación, escrito por el rey emérito junto a la historiadora franco-venezolana Laurence Debray, será la única forma oficial en que se conocerá su relato personal. Debray, reconocida por obras como Mon roi déchu y Hija de revolucionarios, aportó su experiencia para este trabajo que llegará simultáneamente a España y Francia, a través de las editoriales Planeta y Stock respectivamente.