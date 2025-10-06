Guillermo destacó la importancia simbólica que tiene Windsor para él y su familia.

El príncipe William compartió en una entrevista muy personal el impacto que le dejó la muerte de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, sus abuelos. En un encuentro con el actor Eugene Levy, dentro del histórico Castillo de Windsor, el heredero británico confesó que la ausencia de sus abuelos dejó un vacío profundo en su vida y en la de toda su familia.

Guillermo destacó la importancia simbólica que tiene Windsor para él y su familia. “Para mí, Windsor es ella”, dijo refiriéndose a la reina Isabel II, y explicó que todavía siente la presencia de su abuela en cada rincón del castillo, un lugar que ella amaba y donde pasó gran parte de sus últimos años. Además, recordó con cariño a su abuelo, el duque de Edimburgo, quien fue guardabosques de Windsor Great Park durante casi siete décadas: “Sí, la verdad es que extraño a mi abuela y a mi abuelo”, afirmó en el programa The Reluctant Traveller, que se emite por Apple TV+.

La importancia del castillo de Windsor para la realeza británica

El Castillo de Windsor no es solo una residencia para la familia real, sino un espacio cargado de recuerdos y momentos familiares clave. La reina Isabel II disfrutaba especialmente de la vida en Windsor por su amor a los caballos, que mantenía en los establos del castillo. Durante la visita con Eugene Levy, Guillermo quiso mostrar el lugar “de la manera en que a ella le hubiera gustado que lo vieras”. En 2022, la familia real se mudó a Windsor para acompañar a la reina en sus últimos meses, y tras su fallecimiento en septiembre, William y Kate establecieron su hogar definitivo en la finca de Berkshire, reforzando el vínculo afectivo con el lugar.

El príncipe también habló sobre los desafíos personales que atraviesa. Calificó el 2024 como “el año más difícil” de su vida, debido a los problemas de salud de su esposa Kate y de su padre, el rey Carlos III, ambos en tratamientos oncológicos. A esto se sumaron las tensiones familiares por las críticas que hizo el príncipe Harry en sus memorias hacia la institución. En ese contexto, la mudanza a Forest Lodge, una mansión georgiana en Windsor, representa para Guillermo y su familia un nuevo comienzo después de años complicados, aunque esta decisión también generó polémica.

La entrevista, grabada en un ambiente relajado, mostró a Guillermo y Levy compartiendo anécdotas y bromas. En un momento, el príncipe le preguntó al actor si alguna vez imaginó tomar una copa con él en Windsor. El programa, que sigue a Levy en sus viajes, incluyó una invitación personal a conocer el castillo en privado. Así, el actor pudo descubrir los rincones favoritos de la reina y entender el significado especial que tiene Windsor para la familia real.

Por su parte, Eugene Levy elogió la hospitalidad y calidez del príncipe. En declaraciones, lo describió como “un anfitrión excepcionalmente amable” y destacó lo fácil que fue sentirse cómodo durante la visita. Calificó la experiencia como “uno de los días más emocionantes” de su vida, resaltando el sentido del humor y la inteligencia de Guillermo.