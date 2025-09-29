Estrenos Apple TV en octubre 2025: las películas y series que llegan

El catálogo de Apple TV+ trae cosas nuevas en octubre de 2025.

Este octubre, Apple TV+ prepara un calendario ambicioso, con estrenos que atraviesan géneros como el thriller, la fantasía, el documental y el drama familiar. Lejos de apostar únicamente por el terror de temporada que es habitual para este mes, la plataforma habilita historias cargadas de tensión, reflexión y personajes con mucho que decir.

La apuesta de Apple TV+ está en una programación variada: acción pura, documentales de prestigio, fantasía para toda la familia y dramas con densidad emocional. Si buscás un mes de estrenos para engancharte con nuevas historias, octubre 2025 tiene para todos los gustos.

"Stiller y Meara: nada está perdido" (2025).

Estrenos en Apple TV+

La apertura del mes será contundente: el 3 de octubre debutará Laberinto en llamas, una película de supervivencia dirigida por Paul Greengrass. Basado en hechos reales, sigue el drama de un conductor de autobús escolar (Matthew McConaughey) y una maestra (America Ferrera) que intentan salvar a 22 niños atrapados por un incendio forestal descontrolado.

Ese mismo día arranca The Sisters Grimm, serie de fantasía familiar sobre dos hermanas huérfanas que habitan en un pueblo poblado de personajes de cuento mientras buscan a sus padres.

El 10 de octubre se suma La última frontera, un thriller ambientado en la inhóspita Alaska, Estados Unidos. La historia arranca cuando un avión de transporte penitenciario se estrella y libera presos peligrosos; el U.S. marshal Frank Remnick (Jason Clarke) comienza a sospechar que no fue solo un accidente.

También en esta fecha asoma una producción ligada a la gastronomía: la docuserie Al filo: en busca de estrellas Michelin , en la que por primera vez cámaras acompañan a críticos de la guía Michelin en su proceso secreto.

A mitad de mes, el 15 de octubre, llega Loot con su temporada 3, que sigue las excentricidades de Molly Wells y su entorno enredado entre filantropía, crisis personales y comedia dramática.

Luego, el 17 de octubre, se estrena el documental en cinco partes Mr. Scorsese, que propone una mirada íntima sobre la vida y obra del legendario realizador cinematográfico.

El 24 de octubre será el turno de Stiller y Meara: nada se ha perdido, un homenaje íntimo de Ben Stiller a sus padres, Jerry Stiller y Anne Meara, figuras emblemáticas de la comedia.