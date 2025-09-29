Estrenos Apple TV en octubre 2025: las películas y series que llegan

Este octubre, Apple TV+ prepara un calendario ambicioso, con estrenos que atraviesan géneros como el thriller, la fantasía, el documental y el drama familiar. Lejos de apostar únicamente por el terror de temporada que es habitual para este mes, la plataforma habilita historias cargadas de tensión, reflexión y personajes con mucho que decir.
La apuesta de Apple TV+ está en una programación variada: acción pura, documentales de prestigio, fantasía para toda la familia y dramas con densidad emocional. Si buscás un mes de estrenos para engancharte con nuevas historias, octubre 2025 tiene para todos los gustos.
"Stiller y Meara: nada está perdido" (2025).
Estrenos en Apple TV+
- La apertura del mes será contundente: el 3 de octubre debutará Laberinto en llamas, una película de supervivencia dirigida por Paul Greengrass. Basado en hechos reales, sigue el drama de un conductor de autobús escolar (Matthew McConaughey) y una maestra (America Ferrera) que intentan salvar a 22 niños atrapados por un incendio forestal descontrolado.
- Ese mismo día arranca The Sisters Grimm, serie de fantasía familiar sobre dos hermanas huérfanas que habitan en un pueblo poblado de personajes de cuento mientras buscan a sus padres.
- El 10 de octubre se suma La última frontera, un thriller ambientado en la inhóspita Alaska, Estados Unidos. La historia arranca cuando un avión de transporte penitenciario se estrella y libera presos peligrosos; el U.S. marshal Frank Remnick (Jason Clarke) comienza a sospechar que no fue solo un accidente.
- También en esta fecha asoma una producción ligada a la gastronomía: la docuserie Al filo: en busca de estrellas Michelin , en la que por primera vez cámaras acompañan a críticos de la guía Michelin en su proceso secreto.
- A mitad de mes, el 15 de octubre, llega Loot con su temporada 3, que sigue las excentricidades de Molly Wells y su entorno enredado entre filantropía, crisis personales y comedia dramática.
- Luego, el 17 de octubre, se estrena el documental en cinco partes Mr. Scorsese, que propone una mirada íntima sobre la vida y obra del legendario realizador cinematográfico.
- El 24 de octubre será el turno de Stiller y Meara: nada se ha perdido, un homenaje íntimo de Ben Stiller a sus padres, Jerry Stiller y Anne Meara, figuras emblemáticas de la comedia.
- Finalmente, cierra el mes el 29 de octubre con Down Cemetery Road, adaptación de la novela de Mick Herron. Tras una explosión que destruye una vivienda y la desaparición de una niña, Sarah Tucker (Ruth Wilson) y la investigadora privada Zoë Boehm (Emma Thompson) irán descubriendo una red de secretos que desafían la frontera entre la vida y la muerte.