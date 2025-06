Desde su adopción, Donatus se convirtió en una figura habitual en recepciones oficiales y eventos benéficos. Sin embargo, su ascenso no llegó sin crítica. Karl Friedrich, el legítimo jefe de la Casa Hohenzollern, no dudó en calificarlo de impostor. “Me enoja y me frustra, me deja un sabor muy amargo en la boca. Este señor no tiene ningún vínculo con nuestra familia", afirmó en una declaración al diario británico The Sun.

En su búsqueda de entender la situación, Karl Friedrich contactó a Donatus, quien le respondió que había sido adoptado por su tía. “Me ofreció tanto dinero que no pude resistirme”, agregó.