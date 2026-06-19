Ralph Lauren cautiva a todas las generaciones en el desfile de Milán

Ralph Lauren presenta su colección masculina Primavera/Verano 2027 en Milán.

Ralph Lauren presentó el viernes su visión atemporal del lujo americano, combinando la sastrería tradicional con estilos ‌más juveniles y deportivos ‌en su desfile de primavera/verano 2027, en el primer día de la Semana de la Moda Masculina de Milán.

La colección se inauguró con conjuntos de dos piezas en tonos neutros suaves e índigo de la línea de alta gama Purple Label de la marca, que combinaban una sastrería impecable ​con diseños más ⁠desenfadados.

A continuación, se presentó una explosión de prendas coloridas ‌de su línea Polo Ralph Lauren, que reinterpretaba ⁠los códigos clásicos estadounidenses mediante el ⁠patchwork, los tejidos con textura y los detalles decorativos.

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El desfile llega en un momento de relativa fortaleza para Ralph Lauren. ⁠La marca, que vistió al equipo de Estados Unidos ​para los Juegos Olímpicos de Invierno de ‌este año, ha obtenido resultados ‌muy positivos y con una fuerte demanda en China, ⁠pese a que el sector del lujo en general lucha por salir de una fase de desaceleración.

"Mi enfoque siempre ha sido cinematográfico: crear historias visuales y mundos a ​los que ‌aspirar. Cada uno de ellos es un homenaje a la personalidad del hombre que vive para llevar al límite la creatividad, la competición y las expresiones del estilo personal", dijo en un comunicado el ⁠fundador Ralph Lauren, que no estuvo presente en el desfile.

Celebrado en el palacio de la marca, en el centro de Milán, el desfile supuso el segundo regreso este año al calendario de pasarelas de la ciudad tras años de ausencia.

Entre los invitados que asistieron al evento, celebrado en un ambiente íntimo de estilo ‌residencial, se encontraban el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el actor de "Crazy Rich Asians" Henry Golding y el cantante colombiano Maluma.

"Lo que realmente destacó fue ese esmoquin azul marino… ¡Dios mío, era fenomenal!", comentó un entusiasmado Golding.

La Semana de la ‌Moda Masculina de Milán durará hasta el martes, con un programa más reducido de lo habitual que incluye a Dolce & Gabbana, Prada ‌y Giorgio Armani. ⁠Gucci, Fendi y Emporio Armani han optado por desfiles mixtos, mientras que Zegna, que cotiza en ​la bolsa de Nueva York, presentó su último desfile en Los Ángeles a principios de este mes.

(Reportaje de Lisa Jucca; edición de Nia Williams. Editado en español por Juana Casas )