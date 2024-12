Mario Pergolini dio la noticia menos esperada en Vorterix: "no va a estar más"

Mario Pergolini anunció que deja su programa

Mario Pergolini, uno de los conductores más emblemáticos de la radio en Argentina, anunció el final de su programa radial Maldición va a ser un día hermoso en Vorterix con un pizca de humor. Fiel a su estilo picante, Pergolini compartió la noticia con sus seguidores, generando una gran repercusión en sus fans y en el mundo de los medios.

El programa, que estuvo al aire por años, logró consolidarse como un espacio de gran influencia, tanto por la calidad de su contenido como por el estilo único de Pergolini. Maldición va a ser un día hermoso se caracterizó por su tono irreverente, su mirada crítica y sus toques de humor, características que convirtieron al conductor en una figura central en la radio argentina. Sin embargo, con la nueva dirección que tomará la radio debido a la participación de Lucas Rodríguez en el armado, el dueño de Vorterix cederá su lugar.

"Falta poco para que termine el año y vamos contar una noticia rara que tiene que ver con que nos echó Luquitas Rodríguez. No sé si hay otra forma de decirlo. Levantó el programa, así que a partir del año que viene este programa no sale más en este horario. Al menos no yo. Así que va a ser la última semana de Maldición va a ser un día hermoso que termina el viernes. Apenas Luquitas asumió como director de programación se convirtió en una persona déspota que empezó a echar gente, cambiar programas y traer a sus amiguitos", exclamó sin vueltas y bromeando con la situación.

El anuncio se produjo a pocos días de que el programa finalice y los seguidores del programa no tardaron en expresar su sorpresa y tristeza en las redes sociales. Sin embargo, también hubo un sentimiento de gratitud por tantos años de entretenimiento y reflexión.

La definición de Mario Pergolini sobre el gobierno de Javier Milei: "Te confunden"

El empresario y conductor radial Mario Pergolini realizó un análisis sobre los diez meses iniciales del gobierno del presidente Javier Milei y utilizó una curiosa frase para definir el primer tramo de la gestión de La Libertad Avanza. También hizo referencia a la oposición,

Las declaraciones las brindó desde el Parque de la Innovación, en el barrio porteño de Núñez, donde inauguró junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la primera edición de la Tecweek, un evento que reúne a los diferentes empresas que se dedican al desarrollo tecnológico y la industria de conocimiento.

“La verdad es que es todo una montaña rusa. Es todo tan fuerte, tan confrontativo, a veces saca el pie del acelerador. ¿Hay resultados? Sí. Pero de golpe te aparecen con cualquier cosa y te confunden. Es muy difícil evaluarlo en un todo porque es tan desparejo que me es difícil dar precisiones", analizó Mario Pergolini, en diálogo con LN+.

En esa línea, el ex conductor de CQC, agregó: "¿Estamos mejor? Los números de la macro parecería que sí. ¿Le llegó a la gente? Parece que no. ¿Están en las discusiones serias? A veces me parece que no. ¿Cumplen con los acuerdos? Me parece que no. ¿Van para adelante como caballo loco? ¿Era lo que necesitábamos? A veces parece que sí y muchas veces parece que no”.

Además el creador de Vorterix, consideró que el gobierno de Javier Milei debería estar "más calmo y un poco más tranquilo" y que de esa manera "sería todo mucho más viable". En ese sentido el ex dirigente de Boca Juniors sostuvo que le gustaría que "todo estuviera más charlado".