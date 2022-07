Emiliano Pinsón reveló que tiene Parkinson: "Fue un shock"

Emiliano Pinsón pasó por Perros de la Calle y contó cómo se enteró que padece de Parkinson, y cómo viene llevando la enfermedad en este tiempo.

Emiliano Pinsón sorprendió a todos este jueves en una charla radial al revelar que padece de Parkinson. "Fue un shock, no lo pensaba, yo creía que era estrés", aseguró el periodista durante su visita a Perros de la Calle (Radio Urbana Play).

El Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento y cuyos síntomas comienzan gradualmente. En esta patología, los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. Se calcula que en Argentina unas 100 mil personas viven con esta patología neurodegenerativa, la segunda más frecuente, solo detrás del Alzheimer.

Emiliano Pinsón pasó por el programa de radio que conduce Andy Kusnetzoff, donde reveló que tras hacerse algunos estudios en febrero del 2021 lo diagnosticaron con Parkinson. "Ahí entendí por qué me costaba dormir, no la estaba pasando bien de salud. Fue un shock, no lo pensaba, yo creía que era estrés y no, me dijeron ‘tenés Parkinson’, aparte de una manera media cruda", reveló el periodista.

Sobre el tipo de Parkinson que padece, Pinsón explicó que tiene "el rígido", el mismo que sufre Carlos "Indio" Solari. Además de contar que se trata de una enfermedad que "aparece porque sí", el periodista detalló: "Con este tipo de Parkinson tenés movimientos robóticos, yo tengo uno leve, estoy medicado y es de por vida, crónico".

Por otra parte, contó que la enfermedad hace todo más complicado en lo cotidiano. "Te jode para ir al baño, para comer, para abrir una puerta, se mete por todos lados", reveló el periodista deportivo. De todos modos, Pinsón explicó que de a poco empieza a hacer chistes y hasta habla de su "amigo Parkinson". "Quiero que me traten igual, que me puteen, que soy la misma persona", cerró Emiliano Pinsón su conmovedor relato.

A quiénes afecta el Parkinson

La Enfermedad de Parkinson es una de las patologías neurodegenerativas más comunes relacionadas con la edad, afecta al 1% de los pacientes mayores de 60 años y al 0,3% de la población general, calculándose una prevalencia cercana al doble de la actual para el año 2030, de acuerdo a la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas.



"No hay una cifra exacta de cuántas personas afecta en Argentina; la Asociación Parkinson Argentina estimó que son 90 mil y otras fuentes señalan unas 120 mil, así que estimamos que serán seguro unas cien mil personas", sostuvo Ricardo Maiola, médico del Programa de Parkinson y Movimientos Anormales del Hospital de Clínicas. En el año 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson en conmemoración del aniversario del nacimiento de James Parkinson, el médico británico que describió por primera vez la enfermedad.