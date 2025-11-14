Chau CNN: Argentina se queda sin la radio tras el repliegue de Paramount.

La versión argentina de CNN Radio llega a su fin. Tras casi siete años al aire en la AM 950, la emisora dejará de funcionar en diciembre en medio de la profunda reestructuración global de Warner Bros. Discovery (WBD), su compañía matriz, que decidió retirarse definitivamente del país, tal como ocurrió semanas atrás con Paramount y Telefe.

El 19 de diciembre será el último día de la programación actual. Desde entonces, la cadena internacional dejará la operación en manos de su socio local, Argentinos Media, que ya trabaja en el relanzamiento de la histórica Radio Belgrano. El regreso de esa marca está previsto para enero o febrero, con una transición que incluirá música e información antes de la nueva grilla.

La CNN Radio llega a su fin tras casi 7 años al aire en Argentina.

El cambio también implicará una mudanza ya que la emisora dejará los estudios de La Corte y pasará a operar desde WAM Entertainment. “Habrá tres ejes: radio, streaming y redes. La idea es tener un canal de streaming en YouTube las 24 horas, con una producción similar a la de TV”, explicaron sobre el proyecto para 2026. Si bien habrá renovación de programas, algunos de los periodistas actuales continuarían en la nueva etapa.

Un final anunciado

En su etapa argentina, CNN Radio reunió a periodistas como Pepe Gil Vidal, Mariana Arias, Hernán Harris, Nacho Girón, Pía Shaw, Julieta Tarrés y Cecilia Laratro, entre otras figuras. Si bien la emisora celebró su cuarto aniversario en 2023, con un evento que reunió a políticos, artistas y referentes de medios, el vínculo con la escena local se fue enfriando con el tiempo.

El 19 de diciembre será el último día de la programación actual de CNN Radio.

Con la salida de WBD, la frecuencia AM 950 tendrá una nueva identidad en 2026, pero un rumbo claro desde principios de 2025: volver a ser Radio Belgrano, con estudios renovados, programación híbrida entre radio y streaming, y un objetivo firme de reposicionarse en el ecosistema audiovisual argentino.