Se estaba por morir, ganó la Quiniela y se volvió millonario: cuánto se llevó

Un hombre que se estaba por morir ganó una fortuna en la Quiniela de la provincia de Mendoza y su vida cambió para siempre. La apuesta que hizo, cuánto dinero se llevó y los detalles de su increíble historia.

En el mundo del juego y de la timba existen historias verdaderamente increíbles. Creer o reventar, un hombre que se estaba por morir ganó una fortuna de dinero en la Quiniela y su vida cambió para siempre: se convirtió en millonario y la noticia generó un gran revuelo en toda la Argentina.

El hecho ocurrió en la provincia de Mendoza, donde un hombre de 60 años decidió realizar una apuesta debido a un curioso sueño que tuvo. Cansado de los problemas de salud que tuvo en 2021, decidió jugar los siguientes números: 1, 8, 2 y 4. Así lo comentó Darío Broner, dueño de la agencia 262 de Eugenio Bustos (distrito del departamento San Carlos) que vendió la boleta ganadora.

En diálogo con Cadena 3, el agenciero señaló: "El cliente me pasó la jugada por teléfono. Era un sueño que él había tenido; soñaba que iba andando a caballo y el caballo es el 24". "Decía que el caballo venía tirando mucha sangre, estaba lastimado, entonces le jugó al 1824, porque el 18 es la sangre", agregó.

Creer o reventar, el hombre que ganó el premio millonario afrontaba varios problemas de salud a lo largo del año. "Sufrió Covid-19, operación de corazón, todas pasó este año, así que lo termina muy contento", precisó Broner, que se mostró feliz con el logro de la persona, cuyo nombre no se dio a conocer por cuestiones de seguridad.

La boleta ganadora con la que el hombre de 60 años se llevó la Quiniela en Mendoza.

Cuánto dinero ganó en la Quiniela el hombre que se estaba por morir y que se volvió millonario

De acuerdo Darío Broner, dueño de la agencia donde se entregó el premio, el apostador ganó nada menos que $3.500.000 y se volvió millonario tan sólo jugando $1.000. Y destacó que "es el premio más grande que se ha dado en la historia de la Quiniela de Mendoza desde que existe la Quiniela". Asimismo, y como si fuera poco, se llevó $35.000 de otra apuesta que realizó por $500.

Ganó el Telekino, no fue a buscarlo y perdió un premio millonario

La situación se dio el 16 de agosto de 2020, el día que los sorteos del Telekino volvieron a realizarse tras casi cinco meses de suspensión. Se supo que el ganador del sorteo compró la agencia de Pilar, en Buenos Aires. Según informaron, ese mismo día se realizó el sorteo con los números 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25 y todo fue para un solo apostador.

La compra de los cupones se realiza de manera anónima por eso no existen datos de la persona que compró el boleto ganador. Es uno de los máximos premios que entrega la empresa Telekino. El principal miedo de los dueños del local era que, justamente, esta persona no se haya enterado de la situación y que, por eso, no se presentó a cobrar.

Después de haber ganado el premio, nadie se acercó a la agencia a cobrarlo y, por eso, el plazo se venció. Ya que todos los premios caducan a los 15 días hábiles de la fecha del sorteo, por esta razón al no presentarse, perdió absolutamente todo su dinero. Asimismo, también lo perdió la agencia -que se lleva un porcentaje- debido a que nadie se presentó a reclamar el premio.

Ludopatía: síntomas, causas y tratamiento

La ludopatía es una adicción patológica que se traduce en un deseo constante de apostar dinero a pesar de los daños que se puedan ocasionar en la vida de una persona. De acuerdo a la ciencia, las apuestas estimulan sistemas cerebrales de recompensa como también lo hacen las drogas o el alcohol. Así las cosas, se puede llegar a un mismo camino: la adicción.

Las personas con serios problemas de ludopatía pueden apostar continuamente ocultando esta práctica. Pueden, incluso, llegar a gastar sus ahorros, sumar deudas o robar/hacer fraude para tener dinero que apostar. La ludopatía tiene un tratamiento complejo, y es tratada con ayuda de profesionales. En muchos casos, esta patología puede destruir vidas y es por esta razón que no se debe minimizar.