La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 5 de septiembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 5 de septiembre de 2025
En VIVO - Actualizado hace 14 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 5 de septiembre de 2025.
Hace 14 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 5420
- 1: 5420
- 2: 8056
- 3: 3395
- 4: 1490
- 5: 9059
- 6: 2795
- 7: 6084
- 8: 3197
- 9: 5611
- 10: 3781
- 11: 2480
- 12: 6560
- 13: 7039
- 14: 0288
- 15: 3936
- 16: 2517
- 17: 2856
- 18: 0966
- 19: 0994
- 20: 3229
Letras de la Nacional: U F J M
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 8846
- 1: 8846
- 2: 0096
- 3: 8154
- 4: 0141
- 5: 8592
- 6: 9554
- 7: 8675
- 8: 4721
- 9: 5317
- 10: 2579
- 11: 1054
- 12: 2151
- 13: 3278
- 14: 2120
- 15: 6721
- 16: 2917
- 17: 0981
- 18: 0399
- 19: 3277
- 20: 6955
Trending
Las más vistas