Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 5 de septiembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 14 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 5 de septiembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 5 de septiembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 14 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 5420

  • 1: 5420
  • 2: 8056
  • 3: 3395
  • 4: 1490
  • 5: 9059
  • 6: 2795
  • 7: 6084
  • 8: 3197
  • 9: 5611
  • 10: 3781
  • 11: 2480
  • 12: 6560
  • 13: 7039
  • 14: 0288
  • 15: 3936
  • 16: 2517
  • 17: 2856
  • 18: 0966
  • 19: 0994
  • 20: 3229

Letras de la Nacional: U F J M

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 8846

  • 1: 8846
  • 2: 0096
  • 3: 8154
  • 4: 0141
  • 5: 8592
  • 6: 9554
  • 7: 8675
  • 8: 4721
  • 9: 5317
  • 10: 2579
  • 11: 1054
  • 12: 2151
  • 13: 3278
  • 14: 2120
  • 15: 6721
  • 16: 2917
  • 17: 0981
  • 18: 0399
  • 19: 3277
  • 20: 6955

