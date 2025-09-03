La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 3 de septiembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 3 de septiembre de 2025
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 3 de agosto de 2025.
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza:
- 1: 3375
- 2: 9869
- 3: 9621
- 4: 0604
- 5: 2638
- 6: 9460
- 7: 8270
- 8: 9411
- 9: 7226
- 10: 9792
- 11: 0520
- 12: 1169
- 13: 5764
- 14: 6984
- 15: 9056
- 16: 3912
- 17: 3253
- 18: 1687
- 19: 4635
- 20: 3481
Letras de la Nacional: OUHM
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza:
- 1: 3243
- 2: 0686
- 3: 2755
- 4: 5674
- 5: 3940
- 6: 5869
- 7: 3346
- 8: 0187
- 9: 4109
- 10: 0344
- 11: 1880
- 12: 5378
- 13: 1148
- 14: 6030
- 15: 9308
- 16: 4161
- 17: 6385
- 18: 6964
- 19: 7010
- 20: 0902
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza:
- 1: 8072
- 2: 0565
- 3: 1298
- 4: 9430
- 5: 3231
- 6: 5127
- 7: 8582
- 8: 9823
- 9: 1525
- 10: 1910
- 11: 8397
- 12: 4101
- 13: 4716
- 14: 0160
- 15: 7022
- 16: 7093
- 17: 7309
- 18: 5199
- 19: 0404
- 20: 7796
Letras de la Nacional: AEUM
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza:
- 1: 0633
- 2: 3204
- 3: 8277
- 4: 4483
- 5: 7648
- 6: 0481
- 7: 5771
- 8: 8233
- 9: 4009
- 10: 6789
- 11: 3313
- 12: 9035
- 13: 9106
- 14: 4065
- 15: 1600
- 16: 3881
- 17: 4879
- 18: 9623
- 19: 4162
- 20: 3582
