Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 3 de septiembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 18 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 3 de agosto de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 3 de septiembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 21 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 3375
  • 2: 9869
  • 3: 9621
  • 4: 0604
  • 5: 2638
  • 6: 9460
  • 7: 8270
  • 8: 9411
  • 9: 7226
  • 10: 9792
  • 11: 0520
  • 12: 1169
  • 13: 5764
  • 14: 6984
  • 15: 9056
  • 16: 3912
  • 17: 3253
  • 18: 1687
  • 19: 4635
  • 20: 3481

Letras de la Nacional: OUHM

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 3243
  • 2: 0686
  • 3: 2755
  • 4: 5674
  • 5: 3940
  • 6: 5869
  • 7: 3346
  • 8: 0187
  • 9: 4109
  • 10: 0344
  • 11: 1880
  • 12: 5378
  • 13: 1148
  • 14: 6030
  • 15: 9308
  • 16: 4161
  • 17: 6385
  • 18: 6964
  • 19: 7010
  • 20: 0902

Hace 22 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 8072
  • 2: 0565
  • 3: 1298
  • 4: 9430
  • 5: 3231
  • 6: 5127
  • 7: 8582
  • 8: 9823
  • 9: 1525
  • 10: 1910
  • 11: 8397
  • 12: 4101
  • 13: 4716
  • 14: 0160
  • 15: 7022
  • 16: 7093
  • 17: 7309
  • 18: 5199
  • 19: 0404
  • 20: 7796

Letras de la Nacional: AEUM

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 0633
  • 2: 3204
  • 3: 8277
  • 4: 4483
  • 5: 7648
  • 6: 0481
  • 7: 5771
  • 8: 8233
  • 9: 4009
  • 10: 6789
  • 11: 3313
  • 12: 9035
  • 13: 9106
  • 14: 4065
  • 15: 1600
  • 16: 3881
  • 17: 4879
  • 18: 9623
  • 19: 4162
  • 20: 3582

