Será clave para el comercio: construyen un nuevo puente que conectará Brasil y Argentina

El Gobierno de Brasil anunció la construcción del puente internacional San Javier–Porto Xavier que conectará la ciudad norteña con el país vecino. Se trata de una obra que mejorará el tránsito y el comercio entre ambos países. Cuándo estará en funcionamiento.

El nuevo puente conectará las localidades de San Javier, Misiones, y Porto Xavier, Río Grande do Sul. El paso fronterizo tendrá 950 metros de largo, un ancho de 17,40 metros y atravesará el río Uruguay. Además, contará con banquinas laterales de 2,50 metros para poder garantizar la seguridad los automovilistas en caso de algún accidente, falla mecánica o emergencia.

En sí, el puente tendrá con dos carriles para facilitar el paso de autos y camiones de carga, además, contará con una senda peatonal de 1,20 metros y una bicisenda de 1,60 metros. “Estas características hacen del proyecto algo inédito en Brasil y Sudamérica”, destacó el secretario de Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser.

Para la construcción utilizarán materiales de alta durabilidad. Además, incorporarán luminaria con luces LED de bajo consumo, barandas antivuelco y sistemas de monitoreo estructural en tiempo real.

Cuándo comenzará a construirse el puente San Javier-Porto Xavier

Brasil adjudicó la construcción del puente a un consorcio de cinco empresas, en sí, el proyecto estará a cargo de la firma italiana Rivoli Constructora, que cuenta con una filial en el país vecino. La obra ya se había intentado realizar con anterioridad en 2022, pero la empresa ganadora de la licitación entró en quiebra.

Según explicó Kaiser, las obras preliminares del paso fronterizo llevarán alrededor de un año, mientras que se espera que comience a mediados del 2026. La inversión es de más de 214 millones de reales y contempla un plazo de ejecución de 1440 días consecutivos. “El contrato actual contempla solo el viaducto y sus accesos; las obras complementarias, como el centro de frontera y la aduana, se licitarán por separado”, explicó el secretario de Turismo brasileño.