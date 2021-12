Un cura antivacunas y "exorcista" estalló contra el pase sanitario en misa

En medio de una misa en la Iglesia Sagrado Corazón, el sacerdote y antivacuna, Fabián Barrera, insultó al gobernador Kicillof por la medida para prevenir una nueva ola de COVID.

En medio de una misa en la Iglesia Sagrado Corazón, en el barrio porteño de Constitución, el sacerdote y antivacuna, Fabián Barrera, afirmó: “Mi mamá me decía que para entrar a la iglesia le pedían un pase sanitario emitido entre tal fecha porque Kicillof lo había dicho, ¿quién carajo es Kicillof?”. Además habló de una “dictadura sanitaria”.

Las declaraciones, desubicadas y generadoras de violencia, quedaron filmadas y rápidamente el contenido se viralizó en las redes sociales. “Jamás en mi comunidad he discriminado a nadie por su orientación sexual, ideología política, condición social, pero menos en este tiempo voy a discriminar a nadie como intentan pedirnos con un pase sanitario para que la gente venga a la misa. Eso es una locura”, dijo el cura.

Además dijo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “nos quiere imponer una dictadura sanitaria”. También irresponsablemente afirmó que “en mi comunidad las puertas van a estar abiertas para todos, ¿Está claro? Para todos”.

Desde el gobierno bonaerense no dieron lugar a la posibilidad de responderle al cura. Sin embargo, el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, tuitéo en su cuenta oficial en relación al pase sanitario. “Lo vimos funcionar en el mundo. Ahora está estudiado, demostrado y publicado en The Lancet”, detalló y agregó que “los pases sanitarios incentivan la vacunación que es lo que necesitamos para poder llegar al otoño con mejores niveles de inmunidad”.

Por su parte, el sacerdote, ante el aplauso de los presentes durante la misa que brindó elfin de semana pasado señaló: “Sin entrar en disputa con quienes se pusieron la vacuna y quienes no nos hemos puesto la vacuna, es momento de defender nuestros derechos. Si vos te la pusiste, bien, ¿No te la querés poner? También está bien”.

“¿Dónde quedan los derechos y las libertades de cada uno? Yo no le voy a pedir a nadie un carnet para ingresar a la Iglesia, sería arrodillarnos frente a un poder humano”, enfatizó, y preguntó: “¿Cómo voy a impedir a alguien que venga a rezar a la casa de Dios, si esta es su casa. Es una locura”. Finalmente dijo que está “dispuesto a ir a la cárcel y todo lo que sea” por sus “convicciones como sacerdote”.

En medio de la repercusión que tuvo su testimonio, se conoció un segundo video del cura en donde defendió sus aberrantes declaraciones: “Como sacerdote y ciudadano argentino expreso mi más profundo rechazo y desacuerdo con esta imposición del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las iglesias son un lugar para todos y como pastor, y como sacerdote, les pido a mis hermanos defender la libertad de culto y que defendamos con valentía la libertad de conciencia”. Antes que Buenos Aires, Tucumán y Salta ya comenzaron a implementar la medida que se aplica en varios países europeos, que padece la "epidemia de los no vacunados".

“Pareciera muchas veces que la Constitución Nacional no existe, tenemos que recordar que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe, por lo que de no pasar por el Congreso bonaerense esta cuestión no alcanza con que Kicillof como gobernador quiera imponer por decreto”, agregó.

Fabián Barrera es un sacerdote que, entre sus actividades se dedica a hacer “exorcismos” y brinda entrevistas sobre el tema: