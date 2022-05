Patricia Bullrich fue a ver a Tini Stoessel y estallaron los memes

Patricia Bullrich publicó un desopilante video con el que mostró imágenes sobre su asistencia al recital de Tini Stoessel. La utilización política de la presidenta del PRO le jugó una mala pasada y, como consecuencia, estallaron los memes en las redes sociales.

Patricia Bullrich protagonizó un nuevo papelón. La presidenta del PRO asistió a uno de los recitales de Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo y lo hizo público en las redes sociales. Sin embargo, y como consecuencia, la política macrista recibió una ola de memes y reacciones en señal de repudio.

Días después de la audiencia a la que asistió por las fake news que dijo sobre Alberto Fernández y la vacuna Pfizer, Bullrich continúa firme en su campaña política de subir videos a TikTok para atraer al público joven. En esta oportunidad, la ex ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri se mostró en el show de Tini.

En las imágenes, la presidenta del PRO intentó mostrarse sonriente, bailó y hasta se puso una gorra que decía "Tini". Incluso, al finalizar el video, se pudo ver un slogan que estuvo a tono con el intento de campaña que viene realizando: "La fuerza del cambio".

De todas formas, las redes sociales se hicieron eco del video que publicó Bullrich y varios usuarios la cruzaron de manera tajante con diversos comentarios y memes.

Patricia Bullrich, en el recital de Tini Stoessel.

Los memes y reacciones con críticas a Patricia Bullrich por hacer campaña en el recital de Tini Stoessel

Patricia Bullrich no se arrepintió de la fake news contra Alberto Fernández

La ex ministra de Seguridad y actual presidente del PRO, Patricia Bullrich no se arrepintió este mediodía en la audiencia que tuvo con el presidente, Alberto Fernández, a quien había acusado de pretender cobrar una coima para comprar vacunas contra el coronavirus de Pfizer en medio de la segunda ola de Covid 19, algo que fue desmentido por el propio laboratorio estadounidense/alemán.

Durante la audiencia, que se desarrolló en la sede del juzgado civil 21, ubicado en Talcahuano 490, Bullrich ratificó sus dichos. "Hemos ratificado nuestros dichos, mi opinión de que él no podía desconocer que no se estaba firmando un acuerdo con Pfizer que le podía salvar la vida a los argentinos porque el había estado con los directivos de la empresa", dijo la titular del PRO en declaraciones a la prensa a la salida del juzgado.



Por su parte, el abogado del Presidente, Gregorio Dalbon, cuestionó que Bullrich haya adelantado en declaraciones periodísticas anoche que no pensaba retractarse de sus dichos. "Ella nos tiene acostumbrados a que declare por TN y La Nación+. Como no había posibilidad de retractación, no lo expuse al Presidente y se quedó en un despacho aparte. Ella estaba desesperada por verlo, lo que no tenía ningún sentido, solo la perversidad de querer insultarlo", dijo el abogado del jefe de Estado.