Gustavo Sofovich habló de la salida de Cabak de Polémica en el bar: "No daba para seguir"

Tras la sorpresiva salida de Horacio Cabak de Polémica en el bar, Gustavo Sofovich explicó los motivos y se refirió a un posible regreso del panelista. "Lo mejor para los dos era tomarnos un impasse", aseguró el productor.

Horacio Cabak sorprendió a todos este jueves al anunciar públicamente a través de sus redes sociales su salida de Polémica en el bar tras una serie de cruces con compañeros por el escándalo mediático que protagonizó con la escandalosa separación de su esposa. Sin muchas precisiones por parte del panelista, el que arrojó un poco de luz fue Gustavo Sofovich, productor del programa: "De común acuerdo quedamos en que hoy no daba para seguir".

Con un escueto mensaje en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 400 mil seguidores, Horacio Cabak anunció su salida de Polémica en el bar: "Adiós Polémica en el bar. Gracias por todo". Si bien lo más lógico era pensar que su renuncia tiene que ver con la tensión que se palpaba en cada una de sus intervenciones después del escándalo mediático que protagonizó por su conflictiva separación, el conductor de La Jaula de la Moda no hizo ningún tipo de aclaración al respecto ante los mensajes de apoyo que recibió.

Para explicar lo sucedido quien habló fue Gustavo Sofovich, productor del programa creado por su padre Gerardo. "Hoy la relación era difícil de continuar", reconoció Gustavo en diálogo con TN Show. "Horacio no se sentía cómodo con nosotros y nosotros tampoco con él", remarcó el productor sobre los momentos tensos que vivió Cabak con sus compañeros de Polémica en el bar en el último tiempo. Sofovich también aseguró que "Polémica es una familia gigante", por lo que marcó que "seguramente en algún otro momento" se volverán a juntar los caminos del panelista y el histórico ciclo.

"Hoy creo que lo mejor para los dos era tomarnos un impasse", insistió el productor, que también explicó que si bien la situación actual era "difícil de continuar", por parte del programa "todo está bien". De la misma forma, Gustavo Sofovich explicó que se trató de una decisión que tomaron de común acuerdo con Cabak y que "nunca en Polémica es un adiós definitivo". Por otra parte, el productor reveló que en el ciclo planean hacer un bloque de humor político.

La tensión entre Polémica y Horacio Cabak comenzó cuando el panelista consiguió una medida cautelar para que no se hablara en los medios sobre su escandalosa separación. Pero el punto de quiebre ocurrió cuando el conductor de La Jaula de la Moda visitó PH: Podemos Hablar (Telefe) y habló sin filtro sobre el escándalo mediático que protagonizó, hecho que no cayó muy bien en el histórico programa que se emite por América TV. Inclusive sus compañeros no dudaron en recriminarle que eligiera otro canal para exponerse.