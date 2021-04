En la última edición de PH Podemos Hablar, Luciano Castro dijo presente en la pantalla de Telefe y sorprendió tanto al conductor Andy Kusnetzoff como así también al resto de los famosos invitados: María Julia Oliván, Juan Marconi, Belén Francese y Brenda Gandini. Un tanto avergonzado, el actor realizó una confesión de su juventud con lágrimas en los ojos.

Luego de que Kusnetzoff le mostrara una foto de cuando daba sus primeros pasos en el mundo de la actuación, Castro reaccionó con una sonrisa, aunque también con cierta timidez. El conductor le consultó: "¿Qué le diría este Luciano, hoy padre de tres hijos, a aquel joven de 18 años?".

El hombre de 46 años suspiró, realizó una pausa y luego comentó: "Quedate un poco más quieto, tranquilo, no porque vayas más rápido vas a llegar. Empecé a manejar dinero, quizás a los que me rodeaban les importaba muy poco yo". Y sostuvo: "Yo no le caigo al entorno porque es uno de lo que decide. A mí nadie me obligó a hacer nada, todo lo que hice fue porque quise".

Además, Luciano Castro dejó en claro que en su época de joven malgastaba dinero: "'¿Cuánto hiciste? Ocho, guardá seis, no gastes ocho. Sé más generoso, no en lo material sino en lo humano. Quedate quieto'. Si me lo hubieran dicho, me habría quedado quieto. Yo vivía en mi realidad, era un Rolling Stone devaluado, era una locura. No sé si está bueno esto que voy a decir, no lo voy a decir... en definitiva, te mareás".

A modo de reflexión, el actor que participó en telenovelas como "Son Amores", "Sos mi Hombre", "Malparida", "Valientes", "Herederos de una Venganza" y "Los Roldán", entre otras, aseguró: "Si no tenés pilares sólidos, lamentablemente, te creés que te la sabés todas y tenés los giles que te dicen que te las sabés todas. Por lo general, el que te dice 'esto es así', por lo general lo limpiás porque no lo querés escuchar y es tu amigo de la vida, el que te quiere bien. Te transformás en un miserable hermoso".

Asimismo, señaló que sus colegas en una de las novelas que trabajó lo ayudaron a no desbarrancar: "Mis compañeros de 'Jugate Conmigo' me contenían. Yo era una bomba en donde estaba, que iba a explotar, pero ellos me bajaban todo el tiempo". Y llegó a una conclusión: "Yo erré un montón. Hablo con el diario del lunes. Tiene que ver conmigo, con cómo trabaja mi cabeza".

