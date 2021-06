Karina Gao reveló en PH la secuela que el coronavirus le dejó en la cara: "Se murió"

Karina Gao dio detalles de lo mal que la pasó al quedar en coma farmacológico debido al coronavirus. Cuál fue la secuela que le dejó la internación. El desesperante testimonio que impactó a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar.

Karina Gao ofreció un testimonio sumamente emocionante en PH Podemos Hablar. La cocinera del programa Flor de Equipo dijo presente en el exitoso ciclo conducido por Andy Kusnetzoff tras haber salid de la dura internación que tuvo por coronavirus. Con un relato estremecedor hizo llorar a todos los invitados presentes e incluso reveló la secuela que le quedó en la cara.

Ante la expectativa del presentador Kusnetzoff y los invitados Georgina Barbossa, Dady Brieva, Alejandra Maglietti y Tomás Dente, Karina repasó en detalle cómo fue el día a día de la caótica situación que vivió por el Covid-19: "La internación la tomé como que me iban a cuidar. Al tercer día me empezó a costar más, la fiebre subía más seguido y empecé a tener tos. Ahí dije: 'Bueno, es el peor día. Mañana ya mejora'. Siempre pensaba que iba a mejorar".

Luego, la famosa cocinera china resaltó cuál fue el peor momento que le tocó atravesar: "Cuando fui a terapia intensiva, me pusieron la bigotera y yo pensaba que iba a ser para mejor y ya la segunda noche me pusieron otro de alto flujo. Ahí me pintaba fea la cosa. Yo estaba saturando mal estando embarazada. Al día siguiente me dijeron que me iban a intubar y que iba a estar en coma. Y ahí tuve miedo. Le mandé un mensaje a mi obstetra y le dije: 'Cuidá al bebé'".

Asimismo, Karina Gao mencionó que debió filmarse para despedirse de sus seres queridos: "Quería dejarle un video para cada momento: para cuando se casen, cuando vayan a primer grado, pero estaban todos los tubos y no daba. Les pedí perdón porque no los iba a poder acompañar en nada en la vida. Y les dije que tenían suerte de tener al padre que tienen. Me despedí de mi marido y le dije que haga su vida, que se case de nuevo, porque si es por él, se iba a quedar viudo toda la vida".

Aun así, Gao señaló que lo que más le dolió fue tener que decirle adiós a sus padres: "Me costó muchísimo despedirme de mis papás porque, para los chinos, cuando estás en una edad adulta tenés que mantener a tus viejos: sos como una jubilación para tus viejos y yo se las re cagué. Les pedí perdón, les agradecí por haberme criado".

Tiempo después de mejorar, Karina reveló qué fue lo que sintió al despertar: "La verdad es que pasa tan rápido... me desperté y parecía que me había despertado de un sueño. Como tenía el alta epidemiológica, mi marido había podido entrar, y mi último sueño me soñé viuda: yo con la panza, en el hospital, internada y él muerto en un accidente tonto". Y agregó: "Me puse muy, muy triste, y cuando me desperté y lo vi al lado dije: ‘¡Ay, que bueno! ¡Era un sueño, no me quedé viuda!’. No me acordaba del coma ni del Covid-19".

Por qué el coronavirus le dejó a Karina Gao una secuela en la cara

Karina Gao permaneció 30 días de internación y 12 los transitó en coma farmacológico. Teniendo en cuenta que no contaba con una buena oxigenación, y pese a que estaba embarazada, el personal de salud la debió colocar boca abajo en la internación. Como consecuencia, le quedó una marca en la cara: "Tengo una escara porque me pusieron boca abajo. Tengo una parte que se murió".