Georgina Barbarossa filtró quién va a estar en la final de MasterChef Celebrity

La participante del certamen culinario filtró quién va a estar en la final por equivocación. MasterChef Celebrity ya tiene una finalista confirmada, anunciada por la mismísima Georgina Barbarossa en PH: Podemos Hablar.

La actriz y conductora Georgina Barbarossa fue una de las invitadas a PH: Podemos Hablar y dialogó sobre diferentes temas que generaron el interés de los televidentes. Sin embargo, en un momento y sin darse cuenta, la participante de MasterChef Celebrity reveló quién estará en la final del certamen culinario. Claro, el mismo ya fue grabado y es por esta situación que cometió un acto fallido terrible.

"Obviamente, haciendo MasterChef, yo estaba 'ay vieja tu receta, ay vieja tu receta'. Me faltaba una receta, ¿viste que tenemos que preparar un menú para la final?", lanzó Georgina Barbarossa, para sorpresa de Andy Kusnetzoff y de todos los invitados presentes. Lo cierto es que sobre el final del programa, la conductora volvió a pronunciarse sobre su participación en el programa culinario y allí se retractó: aseguró no saber hasta donde llegaría pero afirmó no imaginar alcanzar estas instancias.

Hasta el momento, son cuatro los participantes que continúan en carrera en MasterChef Celebrity. Con Gastón Dalmau, Cande Vetrano, Georgina Barbarossa y Sol Pérez, este domingo se irá un nuevo participante. Cabe destacar que Dalmau consiguió inmunidad para esta jornada, por lo que observará las acciones desde el famoso balcón del certamen.

La reflexión de La Gunda tras su eliminación

Tras su eliminación del reality de Telefe, Claudia Fontán habló sin filtro con a través de un móvil con el programa Intrusos, en la pantalla de América TV, donde no esquivó tema alguno relacionado con su participación en MasterChef Celebrity 2. Desde el caramelo recogido del piso, pasando por el furioso posteo de su hermana Alejandra, hasta si cuidan más algunos participantes que a otros, La Gunda contestó a todo y reflexionó: "Me fui por un plato. Si la hamburguesa me salía bien, seguía".

Tal como sucedió hace 2 semanas, ni bien salió al aire el programa del escándalo que la tuvo como protagonista con el episodio del toffee, Claudia Fontán tuvo una extensa charla con Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y su compañeras, donde lo primero que quiso dejar en claro es "La verdad es que me pude ir bien, creo que todo el proceso que hice después del traspié que tuve fue muy enriquecedor. Pensá que lo grabamos hace como un mes. Cuando lo vi, me gustó".