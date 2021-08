El día que Matías Alé confundió a Florencia Peña con la Virgen María

Florencia Peña contó detalles del día en que Matías Alé sufrió un brote psicótico en un sketch televisivo. "Él empezó a creer que era Batman, de verdad", aseguró la conductora en PH: Podemos Hablar.

Florencia Peña reveló detalles del día en que Matías Alé sufrió un brote psicótico en pleno sketch televisivo. Invitada a PH: Podemos Hablar, la conductora de Flor de Equipo aseguró que en ese momento optaron por seguirle el juego a una persona que "empezó a creer que era Batman de verdad".

"Estábamos haciendo La Peluquería de Don Mateo con Marley y Jey Mammón. Él no estaba bien. Bueno, nosotros tampoco. Estábamos por hacer un sketch y él estaba de Batman y yo me disfracé de Gatúbela. Él empezó a creer que era Batman de verdad. Empezó ahí. Yo pensé que él estaba haciendo de Batman, y él decía 'soy Batman, ¿dónde está Robin?'. Él buscaba a Robin, real", comenzó diciendo Florencia Peña.

Luego, Matías Alé vio que Florencia Peña no era Gatúbela, aunque sí la confundió con la Virgen María: "Me dice 'vos no sos Gatúbela, yo no voy a hacer con vos Gatúbela. No hagas nada'. Me quedé parada porque empecé a ver que la cosa venía rara y él empezó a hacer de Batman, real. Todos hicimos como que éramos Batman. 'Robin no está, viene más tarde', le decíamos".

"Él se toma con mucho humor lo que pasó. Él cuando me vio a mí me dijo que yo era la Virgen María. '¿Vos creés que yo era la Virgen María? Entonces estabas re loco'. Que no era Gatúbela, que yo era la Virgen María", sentenció Florencia Peña, quien expresó su cariño por Matías Alé, artista que afortunadamente logró recuperarse de diferentes episodios vividos en el pasado.

Florencia Peña sobre Mauricio Macri: "Cuando él se relaja, ahí mete la pata"

Florencia Peña visitó Sobredosis de TV, el ciclo conducido por Elizabeth "La Negra" Vernaci y Juan Dinatale en C5N, y compartió su picante "teoría" de por qué el expresidente Mauricio Macri se expresa como se expresa y planteó su firme postura sobre el rol de los medios en la actualidad.

"Yo tengo una teoría con él. Podría decir muchas cosas, pero voy a decir solamente una: cuando él se relaja, ahí mete la mata", definió Florencia Peña en un pormenorizado y picante análisis sobre la actualidad y las apariciones de Macri en TV. "Yo tengo la sensación de que él va a lo de Juana Viale y se siente como en su casa y cuenta lo de Netflix", afirmó la actriz en referencia a las polémicas declaraciones del expresidente durante su visita al programa de la nieta de Mirtha Legrand.

"Está acostumbrado a que lo entreviste gente que no le va a repreguntar, entonces se relaja y dice boludeces", lanzó en clara referencia a los endulzadores del Grupo Clarín que entrevistan al expresidente sin reparar en cualquiera de sus expresiones desacertadas. "En la interna del partido deben decir '¿otra vez?'", completó soltando una carcajada.