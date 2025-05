¿Es recomendable que los perros usen prendas de vestir?

Por qué no vestir a los perros.

Al igual que los gatos, los perros disponen de un trato más que privilegiado por parte de las personas y en algunas casos se registran situaciones que despiertan varios comentarios. En lo que respecta a la vestimenta o colocarles prendas de vestir, los profesionales aconsejan seguir una serie de medidas y cuánto tiempo tener al animal de esta manera con el fin de resguardar su vida.

La moda no se encuentra reservada para las personas, sino que los animales también forman parte de ella y en determinados casos se venden prendas de uso exclusivo. Algo que en ciertos casos puede llegar a ser considerado como un objeto que deben utilizar para que su mascota se encuentre presentable. Una acción que podría estar justificada por el amor que se siente, pero no desde el punto de vista médico.

"Le dejé a Milonga a mi mamá para que la cuide y me manda esta foto. El porte de la tipa, le tejió otro saco tiene más ropa que yo", expresó Antozoso, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El animal se encuentra contemplando el exterior del hogar bajo la presencia de los rayos solares. Sin embargo, lo más destacado es la prenda de lana que recubre gran parte de su lomo y pecho. Algo que despertó ternura en los comentarios.

En casos como el de la fotografía, los perros llevan una prenda porque les permite mantener la temperatura corporal para hacer frente a las bajas temperaturas. Algo que tiene que quedar reservado para aquellas especies que disponen de un pelaje escaso, son muy pequeños o de edad muy avanzada. Mientras que otras razas soportan los climas fríos debido a que son oriundos de lugares con esas características.

Profesionales en la atención médica de animales señalan que se trata de un error y de algo totalmente innecesario ponerle ropa a un perro. Muchas de las razas que se encuentran en los hogares como también las que caminan por las calles disponen del pelaje necesario para protegerse de los climas fríos y del calor. Es por ello que algunos pueden llegar a cambiar su comportamiento al estar sometidos a estas decisiones, debido a que sienten cierta incomodidad.

Problemas de piel : algunas telas pueden generar sobre la piel de perro efectos como irritaciones y alergias. Además, se aconseja que deben lavarse de manera casi constante.

: algunas telas pueden generar sobre la piel de perro efectos como irritaciones y alergias. Además, se aconseja que deben lavarse de manera casi constante. Limitación de movimientos : ciertas prendas pueden limitar los movimientos de los perros dando sensación de fastidio, decaimiento o hasta lesiones por no poder desplegarse de la manera correcta.

: ciertas prendas pueden limitar los movimientos de los perros dando sensación de fastidio, decaimiento o hasta lesiones por no poder desplegarse de la manera correcta. Infecciones: la ropa puede generar que sea un lugar ideal para las pulgas, garrapatas y otros parásitos.

En caso de que el perro tenga que hacer uso de ropa de manera obligatoria, se recomienda adquirir productos aptos, con materiales que no les provoquen daños y que no interfieran con su calor corporal. Lo mejor es consultar con un veterinario sobre qué prendas son aconsejables adquirir para tener en el hogar.

¿Qué alimentos está prohibido darle a los perros?

Alimentar a los perros con comida que las personas consumen de manera diaria puede ser un error de gravedad, debido a que su organismo no tolera todos los alimentos de la misma forma. De hecho, hay algunos que les pueden generar graves problemas de salud en caso de que se mantenga un consumo de forma constante. No importa si una vez lo comió y no le sucedió nada, los expertos señalan que podría haberse tratado de una excepción pero que no se aconseja repetir.