¿Qué requisitos piden para adoptar un perro en un refugio?

Por qué hay que firmar formularios al adoptar un perro

En algunas partes, la adopción responsable de un perro solo es posible en caso de que se cumplan con una serie de requisitos. De hecho, es necesario llenar un formulario, pasar determinadas pruebas y esperar para la aprobación. Algo que muchas personas cuestionan, pero que se encuentra respaldado por varios motivos.

Son cada vez más los que se acercan a refugios de animales para darle una segunda oportunidad a aquellos perros que fueron abandonados o que se escaparon de sus hogares. Aunque antes de llevar a cabo el traslado, se debe rellenar un formulario, responder algunas preguntas personales y esperar que la ONG o el lugar considere que están dadas las condiciones para que la mascota sea trasladada.

Por qué hay que firmar formularios al adoptar un perro

No todos están de acuerdo con este proceso. "Cuando dicen 'compro al perro porque para adoptar tenés mil requisitos y los refugios bla bla'. Vas a la calle->Ves un perro muy flaco->Lo metes a tu casa->Tenés un perro", expresó Santibieza, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto generó que su comentario se viralice de manera en el que muchas personas mostraron cómo adoptaron a la mascota que tienen en sus hogares en relación con la indicación dada.

"Exactamente, eso hicimos en una Navidad, gran perro ROCKY, estaba asustado por los cohetes y lo metimos, un tipo agradecido, gran perrazo", señaló un mujer en los comentarios. "Hace tres años salí a comprar y a la vuelta me siguió una perra sin que yo me de cuenta, en la puerta de mi casa veo hacia la vereda y ella estaba sentada mirándome, ahora es lo más importante que tengo", agregó otro usuario. Las respuestas exponen casos similares que se dieron de manera espontánea y no dudaron ni un segundo en recibir al animal en el hogar.

¿Por qué piden requisitos?

Los refugios de animales establecen una serie de requisitos antes de realizar el traspaso de tenencia con el fin de asegurarse que los perros tengan la calidad de vida que se merecen. Es por ello que ofrecen un formulario que dependiendo del establecimiento pedirá algunos datos personales para conocer a la persona, cuántas horas pasa fuera del hogar, con quiénes vive, si hay otros perros, su poder adquisitivo, el espacio que el perro tendrá disponible para desarrollarse y demás cuestiones.

"Los adoptantes se comprometen a mantener contacto con la asociación siempre que se lo requiera para su seguimiento. Nos reservamos el derecho de dar o no un animal en adopción o elevar denuncias correspondientes, de acuerdo a si se cumplen o no los requerimientos que nuestra ONG considera", expresan desde Callejeritos de Almirante Brown.

Por otro lado, muchas ONG realizan una serie de visitas o se comunican con la persona con el fin de conocer el estado de salud del animal que fue entregado para que tenga una mejor vida. En caso de que detecten alguna irregularidad se puede proceder a una denuncia que estará sujeta a los acuerdos que se firmaron al momento de firmar la adopción. Una que podría ser revertida si es que se observan comportamientos no permitidos.