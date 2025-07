¿Qué razas de perros no pueden vivir en las ciudades?

Qué raza de perros no pueden vivir en la ciudad

Las razas de perros son muy diversas entre sí y esto puede generar que algunas se encuentren en condiciones de desarrollar toda su vida en el contexto de una ciudad como es la de Buenos Aires. Sin embargo, hay otras que requieren de un entorno mucho más natural o un contacto con gran frecuencia con lo silvestre para así mejorar su estado de ánimo y evitar el desarrollo de ciertas conductas inapropiadas.

Por lo general, los perros que no pueden vivir en departamentos o casas sin espacios verdes son aquellos que deben realizar un elevado gasto de energía de forma diaria, disponen de un determinado tamaño o son reconocidos por su fuerte instinto de caza. Una serie de cualidades que se adaptan mejor a un contexto en donde el contacto con la naturaleza está a pasos del hogar y que les puede permitir a los animales tener una vida a pleno.

"El perro de Iván de Pineda es el de La Historia Sin Fin"; expresó PlayeronDeAxion, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Se trata de un raza que se llama Irish Wolfhound con origen al siglo IV en los pueblos celtras de Irlanda. "Tiene ya 4 años y pesa 63 kilos. Es un perro tranquilo, paciente, leal y muy cariñoso", comentó el modelo y conductor de televisión hace un tiempo en Oh My Dog. “Un amigo mío, que sabía de mi pasión por los Irish Wolfhound, apareció con un cachorro de tres meses en mi casa. Ya Mervyn tenía un tamaño importante", agregó.

¿Qué perros no pueden vivir en la ciudad?

Además del Irish Wolfhound, hay otras razas de perros que se recomienda solo criar y cuidar en caso de que se tenga acceso a un campo o de un gran espacio al aire libre. Esto es producto de que algunos necesitan realizar un gasto de energía de manera frecuente, son grandes y fomentar su instinto de caza.

Es por ello que perros grandes como los Border Collie, Husky Siberiano, Alaskan Malamute, Dálmata, Braco de Weimar y Vizla demandan de una ejercicio intenso y constante, que pueden ser carreras o sesiones de juegos. Sin esto, hay chances de que se vuelvan destructivos y desarrollen determinados problemas de conducta. Mientras que animales como el Gran Danés y San Bernardo requieren de un espacio considerable para poder habitar con cierta comodidad.

Por otro lado, los perros como Beagle, Jack Russell Terrier, Pasto Alemán y Pastor Australiano son consideradas razas inteligentes que necesitan realizar cierto trabajo de ofalteo. Es por ello que no es recomendable tenerlos en una casa o departamento porque deben llevar a cabo una serie de actividades que les permita alcanzar un cansancio físico pero también mental.

¿Por qué el Día Mundial del Perro se celebra el 21 de julio?

Una fecha que para muchos no es una más dentro del calendario porque se toman con seriedad darle una jornada de destejo a su mascota. Aunque se trata de un día que fue elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para generar un conciencia de que son mucho los perros que viven solos en la calle. De esta forma se visibiliza el maltrato y abandono que padecen más del 70% de los caninos que existen en el planeta.

Sin embargo, la Argentina tiene su propia fecha para reconocer a los perros y esa es el 2 de junio que producto de una iniciativa de la escritora Cora Cané. El fin de esta elección fue para recordar a un ovejero Chonino que en 1983 le salvó la vida a su adiestrador, el agente Luis Sibert, durante un operativo de seguridad.