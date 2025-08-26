Una película turca es lo más visto de Netflix en Argentina.

Netflix incorporó a su catálogo una película turca que dura una hora y media el pasado 22 de agosto y el filme ya es lo más visto de la plataforma. La N roja apostó por una historia de superación, con dramas familiares de por medio, nunca ausentes en las tramas de los ficciones turcas.

Un hombre abandonado (Abandoned Man) es el título de la película que lidera el ranking actual de Netflix en Argentina, lo que demuestra que el auge por las ficciones turcas y sus dramas no cesó. Después de muchos éxitos en Telefe de origen turco, los argentinos continúan atraídos a este tipo de contenido en la mencionada plataforma de series y películas.

La película turca está encasillada por Netflix en el género Drama y tiene como advertencia que no es apta para menores de 16 años. El drama dirigido por la reconocida cineasta de origen turco, Cagri Vila Lostuvali, se basa en la vida de un hombre que debe volver a su vida tras pasar un tiempo en la cárcel y se enfrenta a difíciles situaciones en ese regreso.

Sinopsis oficial de Un hombre abandonado, la película turca de Netflix

"Tras cumplir una condena en prisión por un crimen de su hermano, un hombre se reencuentra con su familia, y el rencor se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina", escribieron desde la N roja en alusión a la trama de la película turca que es furor.

Elenco completo de Un hombre abandonado

Mert Ramazan Demir es Baran.

Ada Erma es Lidya.

Rahim Can Kapkap es Esat.

Ercan Kesal es Mesut.

Edip Tepeli es Fatih.

Burcu Cavrar es Arzu.

Mustafa Kiran es Landlord.

Oguz Kara es Selami.

La secuela de Yo Soy Betty La Fea, furor en Amazon Prime

La secuela de Yo soy Betty, la fea ya se ubica en el tercer lugar del ranking de Amazon Prime Video. Veinte años después, la trama se centra en la vida de Beatriz Pinzón, ahora adulta y madre, que enfrenta una difícil relación con su hija Mila y la distancia con Armando, tras una situación que reavivó viejas heridas. El relato combina drama familiar con las intrigas en la empresa textil Ecomoda, donde viejos enemigos regresan para poner a prueba a Betty tanto en lo personal como en lo profesional.