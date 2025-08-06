Lilo y Stitch, el estreno más taquillero del año, desembarca en plataformas.

Cuando pensábamos que Disney ya había agotado su fórmula de adaptaciones live-action, Lilo y Stitch irrumpió con fuerza para convertirse en el fenómeno cinematográfico del año. Con más de mil millones de dólares recaudados en taquilla y 640 millones de horas vistas en todo el mundo, esta nueva versión del clásico de 2002 no solo emocionó a los fans de siempre, sino que también conquistó a nuevas generaciones.

Dirigida por Dean Fleischer Camp, nominado al Oscar por Marcel, el caracol con zapatos, la película vuelve a contar la historia de Lilo, una niña hawaiana solitaria, y Stitch, un experimento alienígena con forma de peluche rebelde, que llegan a construir una familia inesperada. El mensaje de "ohana", que significa familia y que la familia nunca te abandona, se mantiene más vigente que nunca en esta reinterpretación visualmente deslumbrante.

Con Maia Kealoha brillando como Lilo y un Stitch digital que parece cobrar vida, el elenco se completa con Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Courtney B. Vance y Zach Galifianakis.

La versión animada de Lilo & Stitch, estrenada en junio de 2002, supuso un auténtico éxito para Disney: con un presupuesto estimado de 80 millones de dólares, recaudó aproximadamente 145,8 millones en EE. UU. y Canadá, y otros 127,3 millones en el resto del mundo, alcanzando un total global de 273,1 millones, una cifra destacable en un periodo complicado para la animación tradicional de Disney, convirtiéndose en la película animada más rentable de la compañía fuera de la era del Renacimiento, y la segunda más taquillera de 2002, solo por detrás de la Era del hielo.

Considerada un punto luminoso en la línea de películas animadas de principios de los 2000, Lilo & Stitch se distingue como uno de los pocos títulos de ese periodo que generó ganancias significativas y consolidó la popularidad de Stitch como icono cultural

Cuándo y dónde ver la nueva película de Lilo y Stitch

El estreno en streaming fue el miércoles 3 de septiembre en Disney+, donde ya se pueden encontrar las versiones animadas originales para revivir la historia desde sus raíces.

Otras live-action para maratonear en Disney+