Es un imperdible film para amantes del terror que se ha convertido en tendencia. Cuál es.

Si sos amante de las películas de terror vas a tener que dejar en tu listado una gran propuesta que sin duda ha cautivado a la audiencia. Teniendo en cuenta esta situación podemos contarte que está inspirada en hechos reales. Cuál es el film que se ha convertido en tendencia.

Está basada en hechos reales y trata del Vaticano: la película que es furor

Se trata nada más y nada menos que de El exorcista del Papa, una historia que está basada en lo que le ocurrió al padre Gabriele Amorth. Sin duda es una aterradora producción que fue dirigida por Julius Avery y que también tomó algunos fragmentos de los libros An Exorcist Tels His Story" y "An Exorcist: More Stories" que había escrito Amorth y que estará disponible a través del servicio de streaming de HBO MAX.

De qué trata la película de Gabriele Amorth

Amorth es el jefe de exorcistas del Vaticano y en este sentido toda su atención estará disponible en un niño que ha sido poseído por un demonio. En la investigación, el Papa descubre una conspiración que por varios años las autoridades han tratado de ocultar.

Cómo puedo ver esta película

Esta película está disponible dentro del imponente catálogo de contenidos de HBO MAX. Sin duda una gran recomendación para que puedas pasar un momento terrorífico en compañía de tus amigos y seres más queridos.

Quiénes integran el reparto de la película El exorcista del Papa"

Es importante agregar que este film tuvo la participación de actores bastante reconocidos que hicieron realidad una atrapante y aterradora película que ha logrado convertirse en tendencia.

Franco Nero

Alex Essoe

Daniel Zovatto

Paloma Bloyd

Laurel Marsden

Cornell John

Derek Carrol

River Hawkins

Pablo Raybould

Ryan O’Grady

Es un filme bastante escalofriante y algunos que ya la vieron aseguran que les genera pesadillas. Estamos hablando de Evil Dead: El despertar, la mejor película del mercado y que esta plataforma de streaming tiene el gusto de presentar a sus usuarios.

De qué se trata la película “Evil Dead: El despertar”

“Historia de dos hermanas separadas cuyo reencuentro se ve interrumpido por el surgimiento de demonios poseedores de carne, empujándolos a una batalla por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión de familia más aterradora que se pueda imaginar. Secuela de la trilogía original de Evil Dead”, dice la sinopsis de esta imperdible producción.

Qué dijo la crítica SOBRE la película “Evil Dead: El despertar” que está en HBO Max

"Lee Cronin ofrece su propia visión imaginativamente aterradora del mito del Libro de los Muertos. Sullivan y Sutherland establecen fácilmente sus credenciales como 'scream queens'", se pudo leer en Variety. El diario La Vanguardia, por su lado, sostuvo que es un banquete "sanguinolento" y que cuenta con varios giros de comedia sarcástica y un punto narrativo muy acertado: "Es un divertimento digno que mantiene la saga bien musculada”.

Por último, IndieWire considera que cuenta con un staff de talentos que le proporcionan un gran contenido. "Es el tipo de película de terror que hace que el público se enamore de nuevo del género", opinaron.