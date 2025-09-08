Una película argentina lidera el ranking de Disney Plus.

Disney Plus incorporó a su catálogo una película argentina estrenada este año y el filme ya está ubicado entre los productos más vistos de la plataforma. Se trata de El novio de mamá, la comedia protagonizada por José María Listorti y Dani La Chepi que generó expectativa durante meses.

El novio de mamá fue producida por Pampa Films, distribuida por Star Distribution y se estrenó el 17 de julio de este año en cines. La trama de la película se basa en Leonardo, un agente de viajes de 50 años que comienza una relación con Lucía, una mujer con hijos que intenta rehacer su vida, y debe hacer lo imposible para ganarse la simpatía de los adolescentes.

El filme dirigido por Nicolás Silbert y Leandro Mark logró críticas regulares después de su estreno, sobre todo en relación al guión, aunque José María Listorti tuvo algunas menciones por parte de la prensa especializada por su aporte actoral al filme. El novio de mamá dura 90 minutos y desde Disney Plus la definen como una película apta solo para personas mayores de 12 años, a pesar de ser una comedia familiar.

Sinopsis oficial de El novio de mamá

"Leonardo, un optimista agente de viajes, se enamora de Lucía, una madre que está reconstruyendo su vida. Para ganarse a sus hijos, se suma como niñero a un viaje a la Patagonia en el que todo se complica: un perro escapista, un hijo en modo emergencia y una hija decidida a hacerlo sufrir serán solo algunas de las cosas que deberán sortear en esta divertida aventura. Algunas secuencias o patrones de luces intermitentes pueden afectar a espectadores fotosensibles", escribieron en la plataforma Disney Plus a modo de reseña de la película de José María Listorti.

Elenco de El novio de mamá

José María Listorti como Leonardo

Dani "La Chepi" como Lucía

Jorgelina Aruzzi como Valeria

Francina Di Carlo

Fausto Fallesen

Alex Pelao

Jerónimo Freixas

Facha Espi

