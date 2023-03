Dura 2 horas y no podrás parar de reír: la película sensación en Netflix para ver

La fascinante película se encuentra en la plataforma de streaming y mezcla perfectamente el terror y la comedia. Desde el 24 de febrero está disponible en Netflix.

Si te recorriste todas las plataformas de streaming buscando algo para ver, que te mantenga entretenido y que no te requiera demasiada energía para comprenderla, tenemos la solución para vos: está en Netflix desde el 24 de febrero y te mantendrá atento durante más de dos horas.

Este film llamado We Have a Ghost, o Tenemos un Fantasma en su versión traducida, combina el terror y la comedia de una manera exquisita, por lo que es una excelente opción. Un dato no menor es que está dirigida por Christopher Landon, quien cuenta con grandes éxitos en su carrera como Actividad Paranormal y Happy Death Day 2U.

La trama de la película

La película cuenta la historia de Ernest: un fantasma que no logra asustar a su co-protagonista Kevin y a su familia. La historia da un giro de 180° cuando la familia protagonista se vuelve famosa en internet. La familia Presley compra una casa a un muy bajo precio, y es ese el escenario de la historia: ruidos en el ático, historias pintorescas y características particulares de los personajes son los disparadores principales de todas las eventualidades que les ocurren.

El fantasma cuenta con un "pasado turbio", tal y como lo describe Netflix, y el vuelco de la historia hace que los protagonistas se encuentren "en el blanco de una sombría agencia gubernamental".

El elenco de We Have a Ghost

El equipo de actores está compuesto por:

Anthony Mackie como Frank Presley

como Frank Presley David Harbour como Ernest

como Ernest Jahi Winston como Kevin Presley

como Kevin Presley Tig Notaro como la Dra. Leslie Monroe

como la Dra. Leslie Monroe Erica Ash como Melanie Presley

como Melanie Presley Jennifer Coolidge como Judy Romano

como Judy Romano Faith Ford como Barbara Mangold

como Barbara Mangold Niles Fitch como Fulton Presley

como Fulton Presley Isabella Russo como Joy Yoshino

como Joy Yoshino Steve Coulter como director adjunto Arnold Schipley

como director adjunto Arnold Schipley Jo-Ann Robinson como Junio

como Junio Tom Bower como Ernest Scheller

Reseñas de We Have a Ghost

Según el reconocido elaborador de reseñas Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 42% de los espectadores y cuenta con una puntuación de 5.20 de 10 puntos.

El consenso de los críticos de la web mencionada, asegura que "We Have a Ghost tiene un concepto divertido y un elenco talentoso; desafortunadamente, este pastiche espeluznantemente desigual de los 80 también tiene muy poca idea de qué hacer con ellos."

"Amo esta película. Todas las críticas negativas buscan precisión y se preocupan por las lagunas, pero vamos, este no es el tipo de película en la que te preocupas por esas cosas. Me reí, lloré y me sentí bien cuando terminó como si no hubiera perdido el tiempo", agrega un usuario sobre su experiencia.