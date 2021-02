Revelaron el extraño síntoma que tiene Paula Chaves, quien dio positivo de coronavirus hace una semana.

Paula Chaves confirmó que dio positivo de coronavirus la semana pasada y actualmente, está transitando la enfermedad en su casa junto a su esposo, Pedro Alfonso, y sus tres hijos pequeños.

La conductora tuvo la oportunidad de reemplazar a Verónica Lozano en Cortá por Lozano, en Telefé, durante sus vacaciones. Justamente, mientras estaba haciendo este trabajo temporario se enteró de su positivo de Covid-19.

Paula Chaves conduciendo Cortá por Lozano.

A casi un año del comienzo de la pandemia del coronavirus ya se pudieron identificar claramente los síntomas que de la enfermedad, pero Chaves sorprendió al revelar que ella está teniendo un síntoma fuera de lo normal.

Esta mañana en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Mariana Brey contó que habló con la conductora y que le dijo que siente que se le inflama la vista. "A Paula le duele mucho el cuerpo. Hoy es el día ocho, que es como un día clave dicen los médicos, para ver si te recuperás o no", comenzó diciendo la panelista y asombrada, reveló: "Está dolorida, y le duele algo que a mí me llamó la atención. Los ojos. Se le inflama la vista. Es un síntoma que no había escuchado hasta el momento".

Para tranquilidad de Chaves y Alfonso, sus hijos Filippa, Olivia y Baltazar no tienen ningún síntoma hasta ahora, solamente Filippa, su beba que descubrieron recientemente que tiene inmadurez intestinal, tuvo un día de fiebre, lo que generó preocupación en la familia.

El padre, por su lado, sí sintió las consecuencias del virus: le falta el aire, tiene dolores corporales y cansancio. "Estaba que le faltaba un poco más el aire. Pero estaban saturando bien los dos. Nada de lo que estoy contando es grave. Pedro tenía fuerte dolores de cuerpo, espalda, piernas, el síntoma general ese que te desespera porque quedas tirado en la cama y no podes hacer nada", detalló Brey.

La enfermedad de Filippa

Paula Chaves tuvo que modificar su alimentación luego de que los médicos le dijeran que Filippa, su hija de casi ocho meses, podría tener alergia a la proteína de la leche de vaca, también conocida como APLV. Sin embargo, después lograron identificar que lo que en verdad tenía la beba era inmadurez intestinal.

En su momento, Chaves tuvo que adaptarse a las necesidades de su hija ya que la proteína se transmite también a través de la leche materna. Pero una vez que se enteró que no era lo que esperaban, pudo volver a sus viejos hábitos.

“Yo ya no sigo más a dieta APLV, la dieta del amor que hice durante un tiempo para curar a Filipa. Finalmente ella tenía inmadurez intestinal”, dijo a sus seguidores la modelo.

“Gracias por todo el aguante, por toda la información que me pasaron. Quería dejar esto en claro, porque a partir de ahora van a ver que le doy cosas que no son aptas APLV, voy a liberar un montón de alimentos. Todavía me falta incorporar la leche propiamente dicha que no la tomé y no comí queso”, detalló Chaves sobre la difícil situación que vivió con Filippa.