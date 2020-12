Diego Leuco, periodista de El Trece, estuvo como invitado en la apertura del programa Lanata Sin Filtro por Radio Mitre y se refirió al vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió hacia Moscú en busca del primer lote de dosis de vacunas contra el coronavirus. Más allá de todo lo que se habla, la Sputnik V fue autorizada por el ministerio de Salud y la ANMAT. De esta manera, apenas pisen territorio argentino, se comenzará con la vacunación a los trabajadores y trabajadoras de salud.

La "Operación Moscú", tal como la denominó el gobierno de Alberto Fernández, fue muy criticado por los grandes opositores tanto desde los medios de comunicación como los políticos de Juntos por el Cambio. Ante esto, el hijo de Alfredo Leuco no perdió la oportunidad para ironizar: "Desde la misión del Apolo XI no se veía algo tan emotivo. Chicos, estamos mandando un flete, mandamos el avión con cajas de DHL a buscar la vacuna".

Recordemos que el joven conductor del Grupo Clarín se encuentra al mando del programa de Jorge Lanata mientras este último se encuentra de vacaciones. Cuando se conoció la noticia de que el avión ya había aterrizado en tierras rusas, tiró: "Seguimos con la épica del avión. Una vieja frase en el periodismo que dice que avión que aterriza no es noticia... Es el famoso 'que un perro muerda a un hombre no es noticia, si no que un hombre muerda a un perro".

Sin dejar de ironizar con respecto a un importante suceso de cara al futuro de la pandemia por coronavirus, subrayó: "Se ha pervertido tanto el sentido común que acá celebramos como una épica consagratoria que aterrizó un avión. Celebramos que un avión despegó y ahora celebramos que un avión aterrizó". Por último, sentenció: "¿Será que somos tan medievales que nos sigue alucinando un avión que despega o aterriza?".