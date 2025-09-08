El mensaje de Pablito Lescano tras la derrota de Milei en las Elecciones de Buenos Aires

El mensaje de Pablito Lescano a Milei en medio de las elecciones en PBA.

El cantante de cumbia Pablo "Pablito" Lescano le envió un mensaje al presidente Javier Milei en medio de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Qué dijo el líder de Damas Gratis.

"¿Cómo estamos?", preguntó Lescano en su cuenta de X, en clara referencia a la jornada electoral para la Legislatura bonaerense y los Concejos Deliberantes de todos los municipios. Las respuestas se inundaron de chicanas contra Milei y el Gobierno nacional.

El tuit de Lescano fue minutos después de las 19, cuando todavía no había resultados oficiales pero sí había mesas testigo que ya pronosticaban una derrota del gobierno de Milei en la provincia de Buenos Aires.

Su participación en MasterChef Celebrity

Hace unos días, se conoció que el cantante de cumbia formará parte del elenco del reality MasterChef Celebrity, que comenzará a grabarse en las próximas semanas y que saldrá por Telefe. Su nombre se supo junto al de los otros 19 confirmados, que fueron anunciados por las conductoras del ciclo, Verónica Lozano y Wanda Nara; todavía falta que se difundan los últimos cuatro participantes.

Como es usual en este reality, habrá representantes de múltiples sectores: actores, influencers, cantantes, ex deportistas profesionales, periodistas y mediáticos. “Es un elenco nunca antes visto en la televisión”, advirtió Wanda Nara durante la presentación, que se hizo en Telefe la semana pasada, inmediatamente después del partido en el que la Selección Argentina le ganó 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.