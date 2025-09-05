De Maxi López a Pablito Lescano: quiénes son los 20 participantes de MasterChef Celebrity,

Con varias sorpresas, se conocieron 20 de los 24 participantes para la edición 2025 del reality de Telefe MasterChef Celebrity. Quiénes están confirmados para el programa de televisión.

El anuncio de los primeros 20 participantes de MasterChef Celebrity lo hicieron el jueves Verónica Lozano y Wanda Nara, quienes conducirán el reality. Aún se desconoce las identidades de los cuatro participantes que restan confirmar, que serán anunciados en los próximos días.

Como es usual en este reality, habrá representantes de múltiples sectores: actores, influencers, cantantes, ex deportistas profesionales, periodistas y mediáticos. “Es un elenco nunca antes visto en la televisión”, advirtió Wanda Nara durante la presentación, que se hizo en Telefe.

El anuncio de Wanda Nara y Verónica Lozano se hizo después de que la señal por la que saldrá el reality transmitiera el partido de la Selección Argentina, que le ganó 3-0 a Venezuela en el último partido oficial de Lionel Messi por Eliminatorias en el país. Como la grabación del programa comenzará el 30 de septiembre, se espera que semanas más tarde salga la primera emisión.

El flyer que compartió Telefe con Verónica Lozano y Wanda Nara.

Los 20 participantes confirmados para MasterChef Celebrity