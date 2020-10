El ex defensor argentino, Oscar Ruggeri, pasó un nuevo papelón al aire de ESPN. Luego de que Alejandro Fantino utilizara el lenguaje inclusivo para describir un episodio ocurrido en 2010, el Cabezón optó por burlarse y cruzar a Luciana Rubinska asegurando que "a mí me enseñaron así de chiquito. Dale, no me vengan con eso".

"Les hinchas estaban a pleno con el gol de Martín Palermo. Les hinches, había tantas mujeres como hombres, vamos a ser inclusivos", explicó Fantino, haciendo alusión al gol de Martín Palermo ante Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010. Con el Loco presente en el estudio, Ruggeri continuó para luego esbozar una risa descalificadora: "Pará, ¿si yo digo los hinchas no incluyo a las mujeres? Cuando yo digo todos, incluyo a todos. A mí me enseñaron así de chiquito. Dale, no me vengan con eso".

El tenso cruce entre Luciana Rubinska y Oscar Ruggeri

Ante la pregunta de Mariano Closs sobre la utilización del lenguaje inclusivo, Rubinska explicó: "Históricamente, la cultura patriarcal hace que todo lo que es masculino nos haga creer que también incluye a lo femenino. Yo también crecí con eso, entiendo que la modificación del lenguaje es muy difícil".

"Lo que se está cuestionando modificar es que, en ese vocabulario, se utilice un neutro", agregó Luciana Rubinska. Por su parte, Oscar Ruggeri no pudo tolerar lo que estaba escuchando y explicó: "Yo lo único que sé es que, en mi casa, a la mujer se la respeta. Cuando hablaba mi abuela, nadie se metía. Cuando hablaba mi mamá, nadie cortaba ni se metía. A mí me cuesta, no entiendo. Yo no hablo para los hombres, hablo para todos. Dejate de joder, dale. ¿Qué mechar? No voy a mechar nada. No entiendo".

La burla de Ruggeri al lenguaje inclusivo

"No soy cerrado, disculpame. ¿Qué tiene que ver si yo no hablo como hablás vos? ¿Por qué no me respetás? ¿Si yo no quiero?", cuestionó Ruggeri. Por su parte, Rubinska le contestó con altura: "Es una actitud aniñada".

Al oir esta respuesta, Ruggeri se molestó con la periodista y le manifestó: "¿Ves cómo que me decís? Yo no te diría nunca así, jamás. ¿Por qué no aceptan a cada uno como es?" Ahora, a todas y todos. Todi es el chocolate que comíamos, que tomábamos. Todis". Con el correr de los minutos, el tema volvió a ser el que originó este debate: el gol de Palermo a Grecia en el Mundial 2010. Y todo quedó allí, en un episodio al aire de ESPN.