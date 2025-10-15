Tras el abandono de Milei, se anunció la reanudación de una obra histórica para los niños

Tras el abandono de Milei, PBA anunció la reanudación de una obra histórica para los niños.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al Intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, anunciaron la reactivación de las obras del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI), ubicado en el barrio Pico de Oro, en Florencio Varela. Se trata de una iniciativa de Provincia de Buenos Aires, en medio de la paralización de obras del Gobierno de Javier Milei.

Durante la recorrida por la obra, Katopodis indicó: “Parar la obra pública siempre es una tragedia para cualquier país. Este Centro de Desarrollo Infantil en Florencio Varela es una de las 2.308 obras que Milei paralizó en toda la Argentina” Y continuó: “El abandono de esta obra tiene el nombre y apellido de cada familia, de cada niño y niña del barrio Pico de Oro que tendría que estar disfrutado este espacio de cuidado”. “Milei, Caputo y Sturzenegger usaron esta plata para la timba y hoy es decisión de Kicillof terminarlo. En esto cree el peronismo”, concluyó.

Cómo es la obra del Centro de Desarrollo Infantil (CDI)

La obra contempla la construcción de un edificio de 255 mts2 ubicado en la calle Hungría entre Madrid y La Haya que contará con una sala adaptable de 2 a 4 años de edad, una sala de deambuladores, sanitarios diferenciados para infantes además de patios internos de recreación con espacios lúdicos y juegos infantiles, sala para lactarios, cocina, depósito y administración con sanitario privado.

Esta obra, que fue paralizada por el actual Gobierno Nacional, es de gran relevancia para la comunidad ya que permitirá brindar atención integral para la primera infancia abarcando aspectos como la asistencia nutricional, la estimulación temprana y el desarrollo psicomotriz. Además, se plantea brindar asistencia a la comunidad, realizando talleres, charlas educativas, y el cuidado del bienestar de los niños en sus etapas tempranas.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires avanza con la ejecución de 86 obras y proyectos de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), para el acompañamiento y la promoción de derechos de niñas y niños de 45 días a 4 años de edad de 60 municipios. Esta cartera se compone, por un lado, de 83 obras y proyectos que se encontraban en ejecución hasta diciembre de 2023, a cargo del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación (MOP), que fueron paralizadas y el Ministerio propuso financiar y finalizar estas intervenciones.