Volkswagen presentó el nuevo Golf GTi Argentina: cuánto cuesta

Este modelo ya se exhibió a modo de avant-premiere el verano pasado en Cariló.

La próxima semana Volkswagen lanzará en Argentina la nueva generación Mk 8.5 del icónico Golf GTi, un deportivo compacto que llegará importado directamente desde Alemania. Las primeras unidades ya se mostraron en fotos enviadas desde la autopista Panamericana, mientras que una versión con la trompa camuflada fue vista recientemente en Pacheco.

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Este Golf GTi, que ya se presentó en Brasil y en una avant-premiere en Cariló el verano pasado, contará con un motor 2.0 turbo naftero que entrega 265 caballos de fuerza y 370 Nm de torque. La transmisión será automática de siete velocidades con doble embrague (DSG) y tracción delantera, complementada con suspensiones deportivas y llantas de 18 pulgadas.

Cuánto costará el nuevo Volkswagen Golf GTi

Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo su precio final. Al tratarse de un vehículo importado sin beneficios aduaneros, el modelo tributa un arancel del 35%, lo que encarecerá notablemente su costo. Se estima que el valor podría ubicarse entre 60 y 70 mil dólares, un monto que genera controversia entre los fanáticos y especialistas del sector.

Para ponerlo en contexto, otros deportivos con fuerte presencia en el mercado local tienen precios similares o incluso inferiores. Por ejemplo, el Toyota GR Yaris ofrece 300 CV y tracción integral por unos 70 mil dólares, mientras que el Subaru WRX Performance, con 275 CV, cuesta alrededor de 62 mil dólares. Otro competidor cercano es el Toyota GR 86 Coupé, valuado en 60.900 dólares.

En el segmento premium, el Audi S3 Sportback, que comparte plataforma y motor con el Golf GTi pero con 333 CV y tracción Quattro, se comercializa en torno a los 79.700 dólares. También está el Audi A3 40 TFSi, con prestaciones menores (190 CV), que ronda los 62.700 dólares. El hermano sedán del Golf, el Vento GLi, se vende por unos 76 millones de pesos sin pagar aranceles.

La historia del Golf en Argentina mostró altibajos, con generaciones anteriores que tuvieron presencia y otras con oferta más limitada. Algunos fanáticos recuerdan con nostalgia la gama completa del Mk7 y las versiones rurales del Mk4, mientras que otros critican la continuidad y las decisiones comerciales de Volkswagen en el país.

Por último, aunque el precio oficial todavía no fue comunicado por Volkswagen Argentina, la expectativa está puesta en la próxima semana, cuando se anunciarán detalles definitivos y se conocerá el valor de este modelo de lujo que apuesta a un segmento exclusivo.