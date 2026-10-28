Dos marcas chinas bajaron sus precios en una oferta especial: cuáles son y cuánto durará

Las marcas automotrices chinas BYD y Chery dieron un paso fuerte en el mercado argentino con descuentos que llegan hasta los US$ 3.400 en varios de sus modelos SUV. Estas rebajas buscan potenciar sus ventas en un sector cada vez más competitivo.

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BYD, que se especializa en vehículos eléctricos e híbridos enchufables, patentó 1.584 unidades en septiembre de 2026 y se posiciona entre las diez marcas más populares del país. Por su parte, Chery registró 809 patentamientos en ese mismo mes, con un crecimiento interanual impresionante del 1.738,6 por ciento. Los resultados de ambas marcas contrastan con la evolución del mercado general, que en septiembre registró una caída interanual del 11,4 por ciento.

Cuáles son las rebajas especiales de BYD y Chery en Argentina

Las rebajas anunciadas afectan tres modelos de Chery y uno de BYD. En detalle, Chery aplicó descuentos en sus SUV Tiggo 4, Tiggo 7 y Tiggo 8. El Tiggo 7 MHEV fue el que recibió la mayor rebaja, pasando de US$ 32.900 a US$ 29.500, lo que implica un ahorro de US$ 3.400 o un 10,3 por ciento menos.

También el Tiggo 4 CSH tuvo una reducción de precio, bajando de US$ 32.500 a US$ 31.000, un descuento del 4,6 por ciento que representa US$ 1.500 menos para los compradores. En tanto, el Tiggo 8, un SUV con capacidad para siete pasajeros y motor naftero, disminuyó su precio de US$ 44.800 a US$ 41.800, con una rebaja de US$ 3.000 o un 6,7 por ciento menos.

Por el lado de BYD, la bonificación especial se aplicó al Atto 2, su SUV compacto híbrido enchufable. La promoción, que inicialmente iba a durar del 23 al 25 de octubre pero se extendió hasta fin de mes, redujo el precio de la única versión disponible de US$ 33.900 a US$ 31.900, es decir, un descuento del 5,9% que equivale a US$ 2.000 menos.

Vale aclarar que esta bonificación en BYD solo afecta la versión híbrida, mientras que la variante con motor naftero mantiene su precio habitual. Estos movimientos comerciales reflejan la estrategia de ambas marcas para consolidar su presencia en un mercado que apuesta cada vez más por vehículos sustentables y accesibles.

En definitiva, estas rebajas no solo representan una oportunidad para quienes buscan un SUV moderno y eficiente, sino que también evidencian cómo BYD y Chery quieren ganar terreno en Argentina con ofertas que llaman la atención por su magnitud y duración.